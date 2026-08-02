Boy George u problemima zbog proizraelske pjesme: Razišao se s direktorom, ostao i bez uloge

Britanska pop-ikona Boy George našao se usred kontroverze nakon objave pjesme "We Will Dance Again", koja izražava potporu Izraelu. Potez je izazvao burne reakcije i doveo do profesionalnih potresa, uključujući prekid suradnje s menadžerom njegove izdavačke kuće i iznenadno povlačenje iz hvaljene londonske produkcije mjuzikla.

Pjevač je putem društvenih mreža potvrdio da se razišao s Tonyjem Pontiusom, koji je godinama vodio njegovu izdavačku kuću BGP. George je Pontiusa nazvao "beskičmenjakom" jer je ovaj odbio objaviti spornu pjesmu.

- Želio sam objaviti 'We Will Dance Again', no on je bio nedvosmislen i rekao: 'Ne želim imati ništa s ovom pjesmom', na što sam ja odgovorio: 'U redu, onda smo gotovi' - napisao je bivši frontmen grupe Culture Club. Nekoliko dana nakon objave pjesme uslijedio je još jedan profesionalni udarac. Menadžer Boya Georgea, Paul Kemsley, objavio je da se pjevač povlači iz londonske produkcije mjuzikla "Jesus Christ Superstar", gdje je trebao igrati ulogu kralja Heroda. Kemsley je u priopćenju naveo kako je odluku donio u najboljem interesu svog klijenta, ali i uz poštovanje prema ostatku produkcije.

Foto: David Parry Media Assignments/PR

Pjesma, čiji je naslov "Ponovno ćemo plesati" referenca na izraz koji Izraelci koriste kao simbol otpornosti nakon napada Hamasa na glazbeni festival Nova, sadrži izravne stihove.

- Vi kažete genocid, ja kažem rat / Kad si napadnut, za to vojska služi - pjeva George. U drugim stihovima kritizira glazbenike koji podržavaju Palestinu, nazivajući ih "ovcama koje drže zastave", te spominje "propagandu potaknutu internetom koja je tako slaba". Pjevač je priznao kako je reggae pjesmu stvorio uz pomoć umjetne inteligencije, nazivajući to "AI-jem za dobro" te dodajući kako bi se "iskreno mučio napisati ovo s čovjekom".

*uz korištenje AI-ja