FOTO Boy George otvoreno je govorio o transplantaciji kose, pogledajte kako se mijenjao

Odrastao je u četvrti Eltham u jugoistočnom Londonu te je još u mladosti postao dio pokreta New Romantic, koji je krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina donio potpuno novi pristup modi i glazbenom izražavanju. Njegov androgin izgled, raskošna odjeća i upečatljiva šminka bili su inspirirani glam rock ikonama poput Davida Bowieja i Marca Bolana, a upravo je takva kombinacija stila i talenta Boy Georgea izdvojila od brojnih suvremenika. | Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION