FOTO Boy George otvoreno je govorio o transplantaciji kose, pogledajte kako se mijenjao

Glazbenik Boy George posljednjih je godina otvoreno govorio o presađivanju kose i estetskim zahvatima, a posebnu je pažnju izazvalo njegovo priznanje da ga je upravo bivši nogometaš Wayne Rooney inspirirao na transplantaciju. Danas slavi 65. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao.
Pjevač, pravog imena George O’Dowd, o presađivanju kose je govorio tijekom sudjelovanja u emisiji "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" 2022. godine. U razgovoru s ostalim natjecateljima priznao je da je prije zahvata bio gotovo ćelav te da je dugo skrivao stanje svoje kose ispod prepoznatljivih šešira i modnih dodataka.
| Foto: Profimedia
Pjevač, pravog imena George O’Dowd, o presađivanju kose je govorio tijekom sudjelovanja u emisiji "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" 2022. godine. U razgovoru s ostalim natjecateljima priznao je da je prije zahvata bio gotovo ćelav te da je dugo skrivao stanje svoje kose ispod prepoznatljivih šešira i modnih dodataka.
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Foto: Profimedia
Pjevač, pravog imena George O’Dowd, o presađivanju kose je govorio tijekom sudjelovanja u emisiji "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" 2022. godine. U razgovoru s ostalim natjecateljima priznao je da je prije zahvata bio gotovo ćelav te da je dugo skrivao stanje svoje kose ispod prepoznatljivih šešira i modnih dodataka.
| Foto: Profimedia
Prema njegovim riječima, ključni trenutak dogodio se kada je vidio rezultate transplantacije kose Waynea Rooneyja. Rooney je još ranije javno pokazao rezultate svog zahvata i time postao jedna od prvih velikih sportskih zvijezda koja je potpuno otvoreno pričala o gubitku kose i estetskoj kirurgiji.
| Foto: JAIMI JOY/REUTERS
Ta je izjava izazvala smijeh među sudionicima emisije, no pjevač je ostao ozbiljan i objasnio kako mu je Rooney pokazao da transplantacija može izgledati prirodno i uspješno.
| Foto: David Parry Media Assignments/PR
Boy George desetljećima je bio poznat po ekstravagantnim frizurama, pletenicama i velikim šeširima koji su postali dio njegova zaštitnog znaka još tijekom 1980-ih. Upravo zbog tih stilova mnogi su nagađali da koristi umetke, perike ili ekstenzije.
| Foto: Profimedia
Neki stručnjaci kasnije su nagađali da je dugogodišnje nošenje vrlo zategnutih pletenica i ekstenzija moglo pridonijeti tzv. trakcijskoj alopeciji, obliku opadanja kose uzrokovanom konstantnim povlačenjem vlasišta.
| Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
Boy George inače danas slavi 65. rođendan. Britanski glazbenik, tekstopisac i DJ međunarodnu je slavu stekao kao pjevač grupe Culture Club, čiji su zarazni hitovi i osebujan vizualni identitet obilježili jedno od najuzbudljivijih razdoblja popularne glazbe.
| Foto: CHARLES PLATIAU/REUTERS
Odrastao je u četvrti Eltham u jugoistočnom Londonu te je još u mladosti postao dio pokreta New Romantic, koji je krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina donio potpuno novi pristup modi i glazbenom izražavanju. Njegov androgin izgled, raskošna odjeća i upečatljiva šminka bili su inspirirani glam rock ikonama poput Davida Bowieja i Marca Bolana, a upravo je takva kombinacija stila i talenta Boy Georgea izdvojila od brojnih suvremenika.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Godine 1981. osnovao je sastav Culture Club zajedno s Royjem Hayom, Mikeyjem Craigom i Jonom Mossom. Već njihov drugi album, "Colour by Numbers", objavljen 1983. godine, ostvario je izniman komercijalni uspjeh prodavši se u više od deset milijuna primjeraka diljem svijeta. Bend je publici podario niz nezaboravnih hitova poput "Do You Really Want to Hurt Me", "Karma Chameleon", "Church of the Poison Mind", "Time (Clock of the Heart)", "Victims", "Miss Me Blind", "It's a Miracle" i mnogih drugih, čime je stekao status jednog od najvažnijih pop sastava desetljeća.
| Foto: LISA LEUTNER/REUTERS
Nakon prvog raspada Culture Cluba 1986. godine, Boy George krenuo je u samostalnu karijeru. Već 1987. započinje izdavati solo albume, a tijekom godina objavio je jedanaest studijskih izdanja, nekoliko kompilacija i gotovo pedeset singlova. Posebnu popularnost stekle su pjesme "Everything I Own", "Love Is Leaving" i "The Crying Game", potonja snimljena za filmski soundtrack istoimenog ostvarenja.
| Foto: Lisa Leutner
Između 1989. i 1992. predvodio je i projekt Jesus Loves You, koji je spojio elemente popa, elektroničke glazbe i plesnih ritmova. Iz tog razdoblja posebno se izdvajaju pjesme "Bow Down Mister" i "Generations of Love", koje su dodatno potvrdile njegovu kreativnu raznolikost.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Sredinom devedesetih godina Boy George uspješno se okušao i kao DJ, proširivši svoj umjetnički opus na elektroničku glazbenu scenu. Uz jedanaest solo studijskih albuma objavio je i sedam DJ albuma, nekoliko EP izdanja te soundtrack album, potvrđujući da se ne boji istraživati različite glazbene stilove, od popa i novog vala do soula, soft rocka, disca i reggaea.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Culture Club se tijekom godina dva puta ponovno okupio. Paralelno s glazbenom karijerom Boy George razvijao je i druge umjetničke interese, bavio se pisanjem knjiga, modnim dizajnom, fotografijom i stvaranjem djela u tehnici mješovitih medija.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Njegova prepoznatljiva osobnost dovela ga je i pred televizijske kamere, gdje je ostvario niz zapaženih nastupa. Pojavio se u četvrtoj sezoni serije "The A-Team", a 2022. godine sudjelovao je u britanskom reality showu "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!", u kojem je završio na osmom mjestu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Ove godine sudjelovao je i na pjesmi "Superstar" sanmarinske pjevačice Senhit, pruživši nenavedene prateće vokale za skladbu koja je predstavljala San Marino na natjecanju za pjesmu Eurovizije, no nije uspjela izboriti plasman u veliko finale.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Jens Büttner/DPA
Foto Jens Büttner/DPA
Foto Lisa Leutner
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL