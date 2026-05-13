FOTO Bio je na transplantaciji kose, a evo kako se Boy George mijenjao od početka karijere

Glazbenik Boy George posljednjih je godina otvoreno govorio o presađivanju kose i estetskim zahvatima, a posebnu je pažnju izazvalo njegovo priznanje da ga je upravo bivši nogometaš Wayne Rooney inspirirao na transplantaciju.
Pjevač, pravog imena George O’Dowd, o presađivanju kose je govorio tijekom sudjelovanja u emisiji "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" 2022. godine. U razgovoru s ostalim natjecateljima priznao je da je prije zahvata bio gotovo ćelav te da je dugo skrivao stanje svoje kose ispod prepoznatljivih šešira i modnih dodataka.
Prema njegovim riječima, ključni trenutak dogodio se kada je vidio rezultate transplantacije kose Waynea Rooneyja. Rooney je još ranije javno pokazao rezultate svog zahvata i time postao jedna od prvih velikih sportskih zvijezda koja je potpuno otvoreno pričala o gubitku kose i estetskoj kirurgiji.
Ta je izjava izazvala smijeh među sudionicima emisije, no pjevač je ostao ozbiljan i objasnio kako mu je Rooney pokazao da transplantacija može izgledati prirodno i uspješno.
Boy George desetljećima je bio poznat po ekstravagantnim frizurama, pletenicama i velikim šeširima koji su postali dio njegova zaštitnog znaka još tijekom 1980-ih. Upravo zbog tih stilova mnogi su nagađali da koristi umetke, perike ili ekstenzije.
Neki stručnjaci kasnije su nagađali da je dugogodišnje nošenje vrlo zategnutih pletenica i ekstenzija moglo pridonijeti tzv. trakcijskoj alopeciji, obliku opadanja kose uzrokovanom konstantnim povlačenjem vlasišta.
