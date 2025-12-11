Obavijesti

DJEČJI DJ PROGRAM

Božićno izdanje Zvučka u subotu 13. prosinca u Grif Baru

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PROMO

Ovaj put Zvučko donosi čaroliju Božića kroz glazbu, kreativnost i zajedničku igru.

Nakon što je prije nekoliko tjedana oduševio najmlađe i njihove roditelje veselim karaoke izdanjem, Zvučko, omiljeni dječji DJ program i kreativna jutarnja zabava, vraća se u Grif Bar u posebnom – božićnom ruhu. Blagdansko izdanje održat će se u subotu, 13. prosinca od 10 do 13 sati, u toplom i ugodnom prostoru Grifa koji će se pretvoriti u pravu malu blagdansku pozornicu.

Ovaj put Zvučko donosi čaroliju Božića kroz glazbu, kreativnost i zajedničku igru. Najmlađe očekuje spoj omiljenih sadržaja – od DJ programa i kreativnih radionica, blagdanskog kutka za crtanje i izrade ukrasa te prostora za slobodnu igru i ples.

Kao i uvijek, cilj programa je potaknuti djecu na izražavanje, maštanje i stvaranje, a roditeljima ponuditi opuštajuće i sadržajno subotnje jutro u atmosferi koja je istovremeno vesela, neformalna i kvalitetno osmišljena.

Zvučko se tijekom godine profilirao kao jedinstveni program u Zagrebu – mjesto gdje se djeca mogu susresti s glazbom na njima primjeren način, kroz igru, ples i interakciju, dok roditelji dobivaju priliku biti prisutni i uključeni.

Program organizira Dostava zvuka, a ulaz je besplatan.

