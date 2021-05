Ovotjedni natjecatelji - Sanela, Nedjeljka, Mateo i Božidar, okupili su se kod Svena koji ih je ljubazno dočekao i za početak ponudio aperitivom kako bi se bolje upoznali. Iako je mala trema uvijek prisutna na prvoj večeri, doček se svima svidio, osim Božidaru.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Očekivao sam ljepši doček, malo glamurozniji. Ovo mi nije bilo onako bogato kako bih ja to napravio - kazao je Božidar, inače kuhar i predsjednik Udruge kuhara grada Bjelovara.

Nakon upoznavanja ekipa se smjestila za stol, a kako se Sven inače bavi uzgojem batata, bio je ponuđen kruh od ljubičastog batata, rolice od mljevenog mesa te umak od sira.

- Ako gledamo po nekim standardima vizualno, predjelo je po meni bilo jako siromašno. Trebalo je biti malo pojačano, ovo sve skupa kad bi izvagao bi bilo 80 grama - krenuo je komentirati Božidar pa je nastavio:

- Rikola salata ne paše uz sve to i pravilo je da sve što je na tanjuru mora biti jestivo, a je li bilo jestivo – nije! Je li posuda u kojoj su bili sirevi bila jestiva? Nije! On je mogao tu posudu napraviti od nečeg drugog i onda se to moglo poslije pojesti. I trebao je bolje izbalansirati okuse.

Za razliku od stručnog kuhara, ostalim je gostima predjelo bilo lijepo, ukusno, dobro izbalansirano i količinski dovoljno. Za glavno jelo Sven je poslužio pileću roladu s nadjevom, punjene šampinjone i pečeni batat.

- Odlično jelo, sve na svom mjestu kako je trebalo biti - pohvalila je Sanela, a jednako je mislio i Mateo: 'Piletina je bila sočna tako da nemam primjedbe, a batat je bio super!'

Za desert je poslužio kremšnite od ljubičastog batata s domaćim korama koje su mamile poglede zbog svoje neobične boje.

- U buduće kad radiš, moja sugestija ti je da uvijek moraš imati kore od lisnatog tijesta jer su ti ove prežilave - kazao je Božidar Svenu, a domaćin je jednostavno rekao da je namjerno napravio baš ovakve kore koje je i poslužio.

- Meni kore nisu bile žilave, bilo mi je dobro - komentirala je Nedjeljka koja za stolom nije krila da joj Božidarovi komentari pomalo smetaju.

- Božidar je stalno pričao, a meni se onda nije ni pričalo, pa što ću pričati kad je on stalno pričao! A ni Sven nije pričao jer nije mogao doći do izražaja - komentirala je nezadovoljno Nedjeljka.

Za kraj večeri Sven je gostima priredio posebno iznenađenje – masažu za opuštanje nakon večere s kojom su Nedjeljka i Sanela bile oduševljene. Kada je red stigao na ocjenjivanje, Nedjeljka i Mateo su domaćinu dali desetke jer im se sve svidjelo, Sanela mu je dala ocjenu 9 kako bi ostavila prostora drugim večerama, a Božidar ocjenu 6.

Tako je Sven skupio 35 bodova, a kako će sutra proći Nedjeljka – pogledajte u utorak u 20 sati na RTL-u!