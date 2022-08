Božo Vrećo oduševio publiku u Splitu: 'Bilo je pjesme i emocija'

Bosanskohercegovački glazbenik Božo Vrećo (38) oduševio je u petak navečer Splićane na Sustipanu u sklopu festivala 'S okusom soli'.

- Dovoljno je reći voljeni Split i beskonačna ljubav. Ajme, ljudi kakva je energija bila! Sustipan ušuškan u more, borove i zrikavce, u vaše zagrljaje, aplauze i osmijehe i suze. Triput ste nas vratili na bis i još pjesme i još ljubavi i još emocija, još duše! Sve smo prošli skupa i to se tako duboko osjetilo da i dalje lebdim. Hvala vam od sveg srca što me toliko volite i što ste nas tako toplo i srdačno prigrlili. Moj voljeni Splite - rekao je emotivni Božo. Zahvalio se i organizatorima festivala.

Božo je na sebi imao zanimljivu mrežastu majicu s resama, koju je upotpunio dugom ljubičastom haljinom koja mu je sezala do ispod koljena i vijorila se za njim dok se okretao.

Kao i uvijek, nosio je i visoke štikle na kojim se spretno vrtio i plesao uz glazbu. Modnu kombinaciju upotpunio je i crnim turbanom.

- Ni kiša nas nije mogla spriječiti - rekao je uoči nastupa glazbenik za kojeg govore da ima 'anđeoski glas'.

- Sve je bilo perfektno - zaključio je.

U nedjelju 28. kolovoza Vrećo će doći u Varaždin na Špancirfest. Tamo je najavljen uz bend Vatru.

