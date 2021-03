Kralj sevdah, Božo Vrećo (36) potvrdio je krajem 2020. kako je njegovoj mami Mili dijagnosticiran rak. Na svojim društvenim mrežama često dijeli one sretne, ali i tužne trenutke, a posljednja fotografija raznježila je brojne pratitelje.

Riječ je o fotografiji na kojoj umjetnik pozira sa svojom majkom koja se nedavno zbog bolesti ošišala. Božo ne krije koliko je ponosan na Milu, a putem Instagrama poručio joj je kako će za njega zauvijek biti najljepša žena.

- Danas se majčica voljenica ošišala. Raduje se svakim danom životu i ja joj tepam da je moja najslađa beba i lutka i Sinéad O'Connor. Samo neka je dobro, a za mene je najljepša uvijek i zauvijek - napisao je Božo.

Kralj sevdaha na društvenim mrežama često piše o svojoj mami nakon što je otkrio kako joj je dijagnosticirana teška bolest. Najponosniji je bio kada je izašla iz bolnice nakon operacije.

- Odgojila me da nikad ne upirem prstom na drugog i drugačijeg i da oni koji to čine označeni su jednom vrlo jasnom definicijom - neodgoj. Hvala mojoj majčici što mogu biti i frajer i žena kad to u svom životu poželim, bez da pitam ikoga za mišljenje i dopuštenje. Nadasve živite svoj život i učinite ga boljim i interesantnijim koliko je to moguće, a mogućnosti su beskrajne ako se mene pita - napisao je emotivno glazbenik pa dodao:

- Čekali smo nalaze za daljnje liječenje, još moramo moramo čekati do konačnih rezultata, strpljivi smo i odjenuli smo se isto, onako malo po 'muški', otplesali smo par koraka twista kad smo već u tom dobu. Dok je ljubavi, najjači smo i sve možemo - napisao je Božo prije dva mjeseca.

U siječnju je Vrećina mama proslavila je 74. rođendan. Pozirali su zajedno s tortom, svjećicama i buketom ruža. Glazbenik joj je i tada posvetio emotivnu objavu.

- Sretan rođendan srno voljena, majčica je puhnula svjećice i zamislila svoju želju. Samo da je dobro i još dugo s nama. Sve za nju. Duša moje duše! Živjela i sretna nam bila - napisao je.

Otkrio je i kako će zauvijek biti Milina najveća podrška, a kroz najteže trenutke bit će joj veliki oslonac koji će se s njom boriti do kraja.

- Sada se borimo, zajedno i neustrašivo kao i do sada sa svime i znam da ćemo pobijediti tog 'zlikovca'. Naša ljubav će ga otjerati što dalje, život takav kakav je donosi i teške i radosne trenutke. Dok je ljubavi, bit će i života - rekao je Vrećo.