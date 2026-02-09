Božo Vrećo vraća se u Lisinski: Dotaknut ću se nečeg novog

Umjetnik suvremenog sevdaha, Božo Vrećo, vraća se pred zagrebačku publiku velikim koncertom 14. ožujka 2026. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Bit će to večer u kojoj se glazba ne sluša, nego proživljava - kroz snažne emocije, introspektivnu tišinu i eruptivne vokalne trenutke u kojima se tradicionalni sevdah pretače u jazz, improvizaciju i suvremeni glazbeni izraz. Nakon Zagreba, Vrećo će već 17. ožujka nastupiti i u pulskom INK-u.

Uoči zagrebačkog koncerta, Vrećo posebno emotivno govori o odnosu s Lisinskim i gradom u kojem će ponovno nastupiti.

- Lisinski i voljeni Zagreb me uvijek dočekaju poput zrcala; onako kako se osjećam iznutra, tako i bude - refleksija mojih unutarnjih stanja i emocija, ljubavi i hrabrosti. Zamišljam ga poput jezera koje nema niti jednog vala, sve dok ne pustim glas, a onda koncentrični krugovi čine da svaki val bude katarza i iscjeljenje, zvučna harmonija i impulsacija čula. Spoj je to iskona i moderne, tradicije i jazza, sevdaha i vokalizacije emocija. Poput šapata i krika, jecaja i uspavanke, boli i ljubavi koja se može zvukom opisati i predočiti - rekao je Vrećo.

Foto: promo

Govoreći o samom programu, najavljuje večer koja će spojiti poznato i novo.

- Dotaknut ću se nekih starih pripjeva i stihova, nečega posve novog što se tek tvori i rađa i svakako pjesama koje moja publika voli i identificira me s njima. To je eksperimentalan pristup glazbi, sedam glazbenika na sceni i erupcija zvuka, odavanje glazbi i glorifikacija nečemu krajnje božanskom u toj interpretaciji. Seansa duše, rekao bih - zaključio je Vrećo, čiji se glas često opisuje kao anđeoski, a njegov pristup glazbi kao katarzičan, transverzalan i unikatan.

Ugledni svjetski mediji poput francuskog ARTE-a, američkog New York Timesa i španjolskog El Periodica nazivaju ga 'ikonom slobode' i umjetnikom čiji glas 'miluje duše i otvara srca'. Njegova popularnost potvrđena je i rasprodanim koncertima - ulaznice za prošlogodišnji sarajevski nastup nestale su u svega sedam sati.

Vrećin glazbeni svijet prožet je temama ljubavi, čežnje i razdvojenosti, tuge, melankolije i samoće. Svaki stih djeluje poput osobne ispovijedi, što njegovim koncertima daje posebnu emocionalnu snagu i gotovo ritualni karakter. Suradnje s istaknutim umjetnicima svjetskog glasa rezultirale su i novim sevdah tekstovima koje publika s oduševljenjem prihvaća, od pjesama 'Lejlija' do 'Saba'.

Osim glazbe, Božo Vrećo kontinuirano istražuje balet, operu i dokumentarni film, osobito kroz projekte posvećene sevdalinci, kojoj daje avangardni i suvremeni pečat. Posebno ga zanimaju mističnosti balkanske autohtone monofone i polifone glazbe, koje su snažno utkane u njegov autorski izraz. Njegovi koncerti često se opisuju kao svojevrsni sufi trans - iskustvo koje oslobađa potisnute emocije, izaziva suze, ali i osjećaj zajedničkog uzdizanja publike i izvođača.

Foto: Mario Drausnik