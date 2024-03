Braća Bilandžić : 'Ludi smo za sviranjem, naša glazba liječi'

Prije 45 godina braća Romeo i Paul Bilandžić osnovali su grupu Lilihip. Odmah nakon toga potpisali su ugovor s beogradskom diskografskom kućom PGP RTB. Izbacili su prvu LP ploču te tako proputovali cijelu bivšu Jugoslaviju. Romeo i Paul rođeni su u obitelji glazbenika pa tako nije bilo neobično što su i oni odabrali glazbu kao životni put.

Foto: PROMO

- Naši roditelji su se razumjeli u glazbu tako da smo od mladih dana u tome. Završili smo srednju glazbenu školu u Puli. Paul je pohađao smjer klavir i harmonika, a ja udaraljke. Mentorica mi je bila Marija Hauser, majka od Stjepana Hausera - priča nam Romeo.

Ime grupe nastalo je kada su njih dvoje sjedili u kavani Jadran na Giardinima. Naime, prošla su djeca koja su imala lizalice u ruci, a oni su tada u isti tren rekli: 'Lilihip!'.

Zanimljivo je da je Romeo poučavao Dušana Kranjca, bubnjara svjetski poznatih 2Cellos, kada je on imao samo šest godina.

- Njegov uspjeh kao da je moj! - govori ponosno Romeo.

Glazbeni uzori su im klavijaturist Keith Emerson, Queen, The Rolling Stones... a inspiraciju crpe iz, kako kažu, sunčane energije Svemira. U slobodno vrijeme se bave sportom; kajakaštvom, bicikliranjem i karateom.

Foto: PROMO

Dečki iz Lilihipa imaju vrlo prepoznatljiv imidž. To su najčešće odjevne kombinacije u žarkim i raznolikim bojama, šeširi i gotovo uvijek sunčane naočale - i to u bojama. Kažu nam kako na to dobivaju samo pohvale.

- Nailazimo na jako pozitivne komentare, dugo smo osmišljali naš imidž, nije to baš došlo samo tako. Pazimo na svaku sitnicu, perfekcionisti smo - govori nam Romeo koji je s bratom nastupao kao predgrupa legendarnim Iron Maidenima.

- Bilo je to negdje 1980. Napravili smo pravi dar-mar na pozornici! Trebali smo svirati 10 pjesama, ali kada su njihovi menadžeri vidjeli da nam nakon pete pjesme skandira cijeli stadion rekli su: 'Dečki dosta, vi niste ovdje da budete zvijezde'. Mi smo to razumjeli. To je showbiz. Tako da se ne ljutimo - prisjeća se Paul.

Vrhunac karijere im je jednostavno to što su još uvijek tu kao grupa nakon čak 45 godina postojanja.

- Osjećamo se kao da imamo 15 godina. I mi se sami sebi čudimo. Uživamo u svom poslu - govori Paul koji je svojevremeno i bio član grupe Atomsko Sklonište.

- Pozvali su me da im se pridružim, snimio sam s njima dvije ploče. Zadnju sam snimio kao gost klavijaturist, tada sam već bio u Lilihipu. Biti u Atomskom Skloništu će mi uvijek ostati u lijepom sjećanju, stvarno jedno lijepo iskustvo - prisjeća se Paul koji uz brata Romea uistinu živi za glazbu.

- Mi smo jednostavno ludi za sviranjem. Ako je nekome naša glazba dobra, mi se veselimo, ako mu nije dobro, ha što da mu radimo. Naša glazba je ljekovita - ističu braća koja, kako kažu, trenutno nisu u braku pa se tako i bolje slažu.

- Ovako radimo kao jedan dobar švicarski sat koji je nepogrešiv - smiju se. Glazba je njihov primarni izvor zarade, no ipak, svjesni su da život glazbenika nije tako lak kako se čini.

Foto: PROMO

-Sve to treba izdržati. Ima dobrih i loših dana. Ali jednostavno čovjek treba biti uporan. Mi to volimo raditi. Uvijek ima uspona i padova, ali nikada ne treba stati - kažu oni.

A danas ujutro nastupali su i u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' te, kako kažu, oduševili svojim nastupom.

Foto: PROMO

- Prošlo je urnebesno, svjetski! Svi koji su nas gledali su rekli da smo trebali ići na Euroviziju. Uvjereni smo da bi pobijedili ako bi otišli, ali možda ćemo ići druge godine. Nikada se ne zna - kažu braća Bilandžić.