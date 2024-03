Glazbenica Raye koja pjeva hit 'Escapism' postavila je rekord na dodjeli britanskih nagrada

Pjevačica i tekstopisac Raye bila je velika pobjednica na dodjeli britanskih glazbenih nagrada (Brit Awards). Raye je na godišnjoj ceremoniji postavila novi rekord osvojivši šest nagrada, uključujući za izvođača godine, album godine za "My 21st Century Blues" i pjesmu godine za "Escapism".

Ta 26-godišnjakinja je također trijumfirala u kategoriji žanra za R&B nastup i proglašena je najboljim novim izvođačem. Raye, koja se razišla sa svojom diskografskom kućom 2021. kako bi radila kao nezavisna umjetnica nakon što je rekla da je diskografska kuća uskratila njezin debitantski album, počela je rano slaviti ovaj tjedan, kada je proglašena „BRIT“-ovom tekstopiscem godine.

Foto: Maja Smiejkowska

- Tako sam ponosna na ovaj album. Zaljubljena sam u glazbu. Sve što sam ikada željela je biti umjetnica, a sada sam umjetnica s albumom godine - rekla je uplakana Raye u svom govoru.

Foto: Isabel Infantes

Jungle je osvojio nagradu za grupu godine, dok je rock bend Bring Me the Horizon osvojio kategoriju alternativnih/rock izvođača, pobijedivši Blur i The Rolling Stones. Blur, koji je imao tri nominacije, kući je otišao praznih ruku. Dua Lipa, koja je također imala tri nominacije, pobijedila je u pop izvedbi.

Foto: Isabel Infantes

Više od polovice, 55%, ovogodišnjih nominacija predstavljale su žene - bilo kao solo umjetnice ili kao dio ženske grupe.

Američka pjevačica SZA pobijedila je u kategoriji rodno neutralne međunarodne umjetnice godine, u kojoj je bilo 10 nominiranih, pobijedivši Taylor Swift i Miley Cyrus. Potonja je osvojila nagradu za međunarodnu pjesmu godine za svoj hit "Flowers". Indie rock band boygenius osvojio je nagradu međunarodne grupe godine.

Foto: Maja Smiejkowska

Uoči dodjele nagrada, Kylie Minogue proglašena je ovogodišnjom BRIT globalnom ikonom, dok je Indie rock bend The Last Dinner Party otkriven kao dobitnik nagrade za zvijezdu u usponu.