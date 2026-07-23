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ŠEST GODINA NAKON SMRTI

Braća tuže glumčevu udovicu: Obitelj Chadwicka Bosemana bori se za njegovu ostavštinu

Piše 24sata,
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Braća tuže glumčevu udovicu: Obitelj Chadwicka Bosemana bori se za njegovu ostavštinu
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Foto: Danny Moloshok
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U zahtjevu koji su pokrenuli Derrick i Kevin Boseman u ime svojih roditelja, Leroya i Carolyn Boseman, traže da Taylor Simone polovicu imovine raspodijeli kako je naložio sud

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Gotovo šest godina nakon smrti glumca Chadwicka Bosemana, njegova obitelj našla se usred spora oko njegove ostavštine. Prema sudskim dokumentima do kojih je u utorak došao Page Six, glumčeva starija braća Derrick i Kevin Boseman podnijeli su tužbu u ime svojih roditelja, Leroya i Carolyn Boseman, protiv Chadwickove udovice Taylor Simone Ledward.

U zahtjevu traže da sud Ledward razriješi dužnosti upraviteljice Bosemanove ostavštine te joj naloži da imovinu raspodijeli Leroyu i Carolyn Boseman. U dokumentima se navodi da glumčeva supruga nije raspodijelila ostavštinu svog pokojnog supruga, koja uključuje više od 3,8 milijuna dolara imovine i novca, unatoč sudskoj odluci donesenoj još 2022. godine.

Actor Chadwick Boseman posthumously receives star on Hollywood Walk of Fame, in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Derrick i Kevin tvrde da je Ledward, koja je naslijedila 50 posto Bosemanove ostavštine, drugu polovicu trebala ravnopravno podijeliti njegovim roditeljima, tako da svaki od njih dobije po 25 posto.

- Gotovo četiri godine kasnije, Taylor još uvijek nije raspodijelila ostavštinu - stoji u sudskim dokumentima.

Dodaje se i da Ledward i dalje samostalno upravlja Bosemanovom ostavštinom.

Actor Chadwick Boseman posthumously receives star on Hollywood Walk of Fame, in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Braća također tvrde da Ledward nije u potpunosti prikazala svu glumčevu imovinu, uključujući tantijeme i rezidualne isplate, prava na njegov lik i intelektualno vlasništvo, nekretnine, ranije neprijavljen bankovni račun te drugu osobnu imovinu.

Navode kako je Ledward ranije prijavila da se Bosemanova imovina sastoji od oko 241.000 dolara na individualnom mirovinskom računu (IRA), 3,3 milijuna dolara vrijednih dionica tvrtke Chadwick Boseman, Inc. te oko 151.000 dolara gotovine. Sud je taj popis 2022. godine prihvatio kao točan, no braća sada tvrde da nisu prijavljene brojne isplate koje glumac ostvaruje preko sindikata SAG-AFTRA od 2020. godine do danas.

FILE PHOTO: 91st Academy Awards - Oscars - Hollywood
Foto: Mario Anzuoni

Osim toga, tvrde da Ledward ne raspodjeljuje prava na Bosemanovo intelektualno vlasništvo i njegov lik.

- Ta prava s pravom pripadaju Chadwickovim nasljednicima - navodi se u tužbi, uz tvrdnju da njima upravlja tvrtka Chadwick Boseman, Inc., koja je u potpunosti pod kontrolom Ledward i preko koje ona, kako tvrde, i dalje ostvaruje financijsku korist od glumčeve slave.

Page Six navodi da je kontaktirao odvjetnike Taylor Simone Ledward radi komentara, dok odvjetnici Derricka i Kevina Bosemana zasad nisu odgovorili na njihov upit.

FILE PHOTO: World Premiere of “Star Wars: The Last Jedi” – Arrivals – Los Angeles
Foto: Danny Moloshok

Chadwick Boseman preminuo je 28. kolovoza 2020. godine u dobi od 43 godine, nakon višegodišnje privatne borbe s rakom debelog crijeva. Iza sebe nije ostavio oporuku.

*uz korištenje AI-ja

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