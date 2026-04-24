Brački vatrogasci u 'Večeri za 5' nagradu darovali udruzi 'Brački pupoljci': 'Dobro je činiti dobro'

Posljednji dan bračkog vatrogasnog tjedna 'Večere za 5' kuhao je Tino Štambuk. Kao i svi ostali članovi ekipe osvojio je maksimalnih 40 bodova. Ekipa se unaprijed dogovorila da će sav novac od sudjelovanja donirati u humanitarne svrhe, a za pobjednicu su izabrali Žanu.

Tino je pripremu započeo desertom 'Opusti se i uživaj' kako bi se imao vremena ohladiti.

- Nadam se da neće pomiješati čokoladu sa suhim smokvama jer onda od moje čokolade ništa - rekla je Ana koja nije ljubiteljica suhih smokava.

Iako smokve nije pomiješao s čokoladom dodao ih je u kremu od jaja u koju je dodao i ricottu i rum, a na to naribao čokoladu. Zatim je pripremao predjelo 'Tko ne proba ne zna', riblju paštetu i carpaccio te marinirane kozice. 'Ako ne staviš, nema' bio je naziv glavnog jela, a Josip je ispravno pretpostavio da je riječ o punjenim lignjama.

Ekipa se, sad već po običaju, okupila s pjesmom, izgrlila i izljubila, a kako je domaćin pretpostavio da će se ekipa nastaviti družiti nakon večer umjesto alkoholnih pića za aperitiv im je poslužio kavu i voćni sok.

- Izgled predjela je bio odličan, lijepo fino, školski. Ne bi se reklo da ga je on radio s obzirom na to da cijeli tjedan priča da on to ne zna - komentirala je Žana, a Josip dodao: 'Taman je sve po mjeri kako treba.'

Glavno jelo također je oduševilo goste.

- Žao mi je što oni koji gledaju ispred malih ekrana nisu mogli osjetiti miris - proučila je Ana i dodala kako ju je nadjev u lignjama posebno oduševio.

Desert se svidio svima osim Ani koja ne voli suhe smokve. Nakon večere domaćin je gostima podijelio maslinovo ulje koje radi DVD Selca i kuhače od drva maslina s natpisom 'Večere za 5', a onda se ekipi pridružila mlada učenica i recitirala im pjesmu na čakavskom.

Proglašenje je prošlo očekivano - svi su dijelili prvo mjesto i dali glasove jedni drugima pa je na kraju Tino presudio da će pobjednica tjedna biti Žana, a Josipovi kolege donijeli su ekipi najavljene poklone od DVD-a Pučišća, vatrogasna crijeva.

- Osjećam se super kao i svi ostali kolege, svi smo radili to iz humanitarnih razloga za pomoć udruzi Brački pupoljci koja se brine o djeci s posebnim potrebama. Dobro je uvijek činiti dobro - to je geslo i stvarno je tako - rekla je Žana, a ekipa se nastavila zabavljati i slaviti nakon odličnog tjedna.

