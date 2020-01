Brad na ručku nosio oznaku s imenom: Ako ga ne prepoznaju

Glumac Brad Pitt (56) globalno je slavan i za njega su čuli čak i oni koji baš ne gledaju filmove, ali je unatoč tome na ručku priređenom u ponedjeljak za nominirane za Oscara nosio oznaku s imenom. Na oznaci je pisalo: 'Brad Pitt, sporedna uloga, Once Upon a Time... in Hollywood'.

Glumac, koji je nominiran za ulogu u filmu Quentina Tarantina (56) 'Once Upon a Time in Hollywood', valjda je nosio tu oznaku za slučaj ako ga netko ne prepozna, našalili su se britanski mediji.

Na ručku nominiranih za Oscara, koji se održava svake godine uoči svečanosti dodjele nagrada u Los Angelesu, bile su i druge zvijezde, među kojima Cynthia Erivo, Laura Dern, Greta Gerwig, Diane Warren, Leonard DiCaprio, Renee Zellweger i Robert De Niro.

Film 'Joker' osvojio je jedanaest nominacija za Oscara, s po deset slijede 'Irac', '1917' i 'Bilo jednom... u Hollywoodu', a četiri filma - 'Male žene', 'Marriage Story', 'Jojo Rabbit' i 'Parazit' nominirana su u šest kategorija. Nagrade Američke akademije filmske znanosti i umjetnosti dodijelit će se 92. put na svečanosti u Hollywoodu 9. veljače.

