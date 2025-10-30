Obavijesti

KAKVA TRANSFORMACIJA

Brad Pitt je iznenadio novim izgledom na utakmici bejzbola

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: NIPI

Holivudski glumac ponovno je promijenio frizuru i stil. Donedavno je nosio dugu plavu periku za ulogu u nastavku filma 'Bilo jednom u Hollywoodu'

Brad Pitt ponovno je privukao pažnju javnosti, no ovaj put svojim novim izgledom. Tijekom četvrte utakmice finala 'World Seriesa', održane na stadionu Dodgers u Los Angelesu, glumac se pojavio s dužom, razbarušenom kosom svjetlije nijanse, prosijedim zaliscima i izraženim brkovima. Na tribinama je viđen u bijelom dresu 'Dodgersa', u društvu basista 'Red Hot Chili Peppersa', Fleaa, dok su zajedno pratili susret između domaće momčadi i 'Toronto Blue Jaysa', koji su slavili rezultatom 6:2. 

Meghan Markle and Prince Harry make surprise appearance at Dodgers’ World Series Game in Los Angeles
Foto: NIPI

Ova opuštena, gotovo boemska frizura snažan je kontrast Pittovom kratkom izgledu s premijere filma 'F1: The Movie' u lipnju. Tada je objasnio da je brijanje glave bilo dio pripreme za ulogu: 'Upravo sam završio posao. To je za lik koji smo radili.'

Kroz karijeru je poznat i po brojnim promjenama stila, od dugih uvojaka iz 'Legenda o jeseni' do kratke i oštre frizure iz 'Kluba boraca'. Još nedavno, tijekom snimanja u Los Angelesu, nosio je dugu plavu periku za novu ulogu Cliffa Bootha u Netflixovu nastavku filma Bilo jednom u Hollywoodu. 

Iako ovog puta redateljsku palicu preuzima David Fincher, Pitt se rado vraća u poznati lik u filmu iz 2019., gdje je utjelovio lik Leonarda DiCaprija: 'Ovo je nešto što je Quentin napisao kao epizodu - ne baš nastavak, već epizodu lika iz 'Bilo jednom u Hollywoodu'.Trebalo bi biti jako zabavno. Trebalo bi biti odlična atmosfera', rekao je Brad ranije za Deadline

"F1: The Movie" European premiere in London
Foto: Maja Smiejkowska

