Holivudski glumac ponovno je promijenio frizuru i stil. Donedavno je nosio dugu plavu periku za ulogu u nastavku filma 'Bilo jednom u Hollywoodu'
Brad Pitt je iznenadio novim izgledom na utakmici bejzbola
Brad Pitt ponovno je privukao pažnju javnosti, no ovaj put svojim novim izgledom. Tijekom četvrte utakmice finala 'World Seriesa', održane na stadionu Dodgers u Los Angelesu, glumac se pojavio s dužom, razbarušenom kosom svjetlije nijanse, prosijedim zaliscima i izraženim brkovima. Na tribinama je viđen u bijelom dresu 'Dodgersa', u društvu basista 'Red Hot Chili Peppersa', Fleaa, dok su zajedno pratili susret između domaće momčadi i 'Toronto Blue Jaysa', koji su slavili rezultatom 6:2.
Ova opuštena, gotovo boemska frizura snažan je kontrast Pittovom kratkom izgledu s premijere filma 'F1: The Movie' u lipnju. Tada je objasnio da je brijanje glave bilo dio pripreme za ulogu: 'Upravo sam završio posao. To je za lik koji smo radili.'
Kroz karijeru je poznat i po brojnim promjenama stila, od dugih uvojaka iz 'Legenda o jeseni' do kratke i oštre frizure iz 'Kluba boraca'. Još nedavno, tijekom snimanja u Los Angelesu, nosio je dugu plavu periku za novu ulogu Cliffa Bootha u Netflixovu nastavku filma Bilo jednom u Hollywoodu.
Iako ovog puta redateljsku palicu preuzima David Fincher, Pitt se rado vraća u poznati lik u filmu iz 2019., gdje je utjelovio lik Leonarda DiCaprija: 'Ovo je nešto što je Quentin napisao kao epizodu - ne baš nastavak, već epizodu lika iz 'Bilo jednom u Hollywoodu'.Trebalo bi biti jako zabavno. Trebalo bi biti odlična atmosfera', rekao je Brad ranije za Deadline.
