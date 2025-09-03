Hollywoodski zavodnici očito stare kao vino... AARP ih je posložio od Reevesa do Clooneyja, Pitta i Pascala, a na tron je sjeo Idris Elba. A vi, Hrvatice, koga biste stavile na prvo mjesto?
ANKETA Lista je tu, a sad je red na vas. Hrvatice, tko je vama najzgodniji frajer? Pitt, Elba...
Kažu da godine donose mudrost, ali čini se da nekima donose i još više šarma. Ima onih frajera koji s 50+ izgledaju bolje nego ikad, a upravo takve je AARP uvrstio na listu najzgodnijih muškaraca današnjice. Rezultati su očekivani, ali i pomalo iznenađujući - jer tko bi rekao da Brad Pitt nije ni u top 5?
Na samom dnu ljestvice, na desetom mjestu, našao se vječni holivudski miljenik Keanu Reeves, koji je prošle godine posjetio i Hrvatsku te nastupio na InMusicu.
Iznad njega smjestio se Dwayne Johnson, poznatiji kao 'The Rock', a osmo mjesto pripalo je Patricku Dempseyju, McDreamyju iz popularne serije 'Uvod u anatomiju'.
Sedmu poziciju zauzeo je bivši James Bond, Daniel Craig, dok se Brad Pitt našao tek na šestom mjestu.
Prvu polovicu ljestvice otvara legenda filmskog platna Denzel Washington, koji i s 70 godina i dalje plijeni šarmom. Odmah ispred njega je George Clooney, koji je ovih dana s Amal boravio u Veneciji.
Treće mjesto pripalo je Noahu Wyleu, zvijezdi kultne serije 'ER', a srebro je zauzeo trenutačno najobožavaniji televizijski glumac Pedro Pascal.
A na vrhu je Idris Elba, britanski glumac koji se proslavio ulogom u 'The Wireu' i od tad ne prestaje osvajati publiku.
