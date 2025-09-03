Kažu da godine donose mudrost, ali čini se da nekima donose i još više šarma. Ima onih frajera koji s 50+ izgledaju bolje nego ikad, a upravo takve je AARP uvrstio na listu najzgodnijih muškaraca današnjice. Rezultati su očekivani, ali i pomalo iznenađujući - jer tko bi rekao da Brad Pitt nije ni u top 5?

Na samom dnu ljestvice, na desetom mjestu, našao se vječni holivudski miljenik Keanu Reeves, koji je prošle godine posjetio i Hrvatsku te nastupio na InMusicu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Iznad njega smjestio se Dwayne Johnson, poznatiji kao 'The Rock', a osmo mjesto pripalo je Patricku Dempseyju, McDreamyju iz popularne serije 'Uvod u anatomiju'.

Foto: James Moy/PRESS ASSOCIATION

Sedmu poziciju zauzeo je bivši James Bond, Daniel Craig, dok se Brad Pitt našao tek na šestom mjestu.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

Prvu polovicu ljestvice otvara legenda filmskog platna Denzel Washington, koji i s 70 godina i dalje plijeni šarmom. Odmah ispred njega je George Clooney, koji je ovih dana s Amal boravio u Veneciji.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Treće mjesto pripalo je Noahu Wyleu, zvijezdi kultne serije 'ER', a srebro je zauzeo trenutačno najobožavaniji televizijski glumac Pedro Pascal.

Foto: Manon Cruz/REUTERS - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

A na vrhu je Idris Elba, britanski glumac koji se proslavio ulogom u 'The Wireu' i od tad ne prestaje osvajati publiku.

Foto: REMO CASILLI/REUTERS

ANKETA Lista je tu, a sad je red na vas. Hrvatice, tko je vama najzgodniji frajer? Pitt, Elba...