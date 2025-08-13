Krajem lipnja su trojica muškarca ušli kroz prozor luksuzne vile Brada Pitta u Los Angelesu i opljačkali ga. Sada se ispostavilo da su iza pljačke četiri tinejdžera, a ukradeni predmeti su nađeni u njihovim domovima.
Četiri maloljetnika uhićena zbog provale u kuću Brada Pitta
Američka policija je priopćila da su četiri tinejdžera uhićena zbog provale u kojoj je kuća glumca Brada Pitta opljačkana.
Osumnjičenici navodno stoje iza niza 'provala u kuće slavnih osoba' koje su bile usmjerene na kuće glumaca i profesionalnih sportaša, rekao je šef policije Los Angelesa Jim McDonnell, piše BBC. Kuću su opljačkali krajem lipnja.
Rekao je da su muški osumnjičenici, dvojica 18-godišnjaka, jedan 17-godišnjak i jedan 16-godišnjak, a imovina ukradena u provalama pronađena je kada je policija pretražila njihove domove.
Policija nije imenovala one čija su imanja bila meta napada, ali poznate osobe, uključujući Nicole Kidman i Keitha Urbana, igrača LA Dodgersa Yoshinobua Yamamota i bivšeg napadača LA Football Cluba Oliviera Girouda, prijavile su provale ove godine.
Istraga je započela krajem lipnja nakon što su tri maskirana lopova upala u Pittov dom. McDonnell je rekao da je skupina preskočila ogradu oko kuće u Los Felizu i razbila prozor, uskočila unutra i uzela stvari prije nego što su pobjegli.
Policija nije potvrdila da kuća pripada glumcu, ali adresa se podudara s adresom nekretnine koju je Pitt kupio 2023. godine. Velika kuća s tri spavaće sobe nalazi se odmah izvan Griffith Parka, gdje se nalazi poznati holivudski znak. Okružena je ogradom i zelenilom koje štiti imanje od pogleda javnosti.
McDonnell je rekao da su istražitelji otkrili da su osumnjičenici bili dio ekipe koja je 'provaljivala u razne poznate stanovnike diljem grada', među kojima su, kako je rekao, bili i domovi 'glumaca i profesionalnih sportaša'.
Prošli tjedan vlasti su pratile četvoricu osumnjičenika i uspjele ih uhititi zbog provale, dodao je. Policija nije detaljnije opisala koje su predmete pronađene nakon što je policija pretražila njihove domove.
McDonnell je rekao da su provalnici poput ove skupine postali sve pametniji u svojim zločinima - postavljajući nadzorne kamere u obližnje cvjetne gredice ili preko puta kuće koju ciljaju kako bi pratili rutinu žrtve. Rekao je da su lopovi također koristili ometače Wi-Fi signala kako bi onesposobili sustave kućnog nadzora i kamere koje bi mogle upozoriti vlasnike kuća ili policiju na provalu.
Napomenuo je da poznate osobe i sportaši mogu biti lakše mete jer se njihovi nastupi i igre objavljuju na internetu.
