Četiri maloljetnika uhićena zbog provale u kuću Brada Pitta

Američka policija je priopćila da su četiri tinejdžera uhićena zbog provale u kojoj je kuća glumca Brada Pitta opljačkana.

Osumnjičenici navodno stoje iza niza 'provala u kuće slavnih osoba' koje su bile usmjerene na kuće glumaca i profesionalnih sportaša, rekao je šef policije Los Angelesa Jim McDonnell, piše BBC. Kuću su opljačkali krajem lipnja.

Rekao je da su muški osumnjičenici, dvojica 18-godišnjaka, jedan 17-godišnjak i jedan 16-godišnjak, a imovina ukradena u provalama pronađena je kada je policija pretražila njihove domove.

Foto: Jano/starmaxinc.com

Policija nije imenovala one čija su imanja bila meta napada, ali poznate osobe, uključujući Nicole Kidman i Keitha Urbana, igrača LA Dodgersa Yoshinobua Yamamota i bivšeg napadača LA Football Cluba Oliviera Girouda, prijavile su provale ove godine.

Istraga je započela krajem lipnja nakon što su tri maskirana lopova upala u Pittov dom. McDonnell je rekao da je skupina preskočila ogradu oko kuće u Los Felizu i razbila prozor, uskočila unutra i uzela stvari prije nego što su pobjegli.

77th Golden Globe Awards - Press Room - LA | Foto: Hahn Lionel/ABACA/PIXSELL

Policija nije potvrdila da kuća pripada glumcu, ali adresa se podudara s adresom nekretnine koju je Pitt kupio 2023. godine. Velika kuća s tri spavaće sobe nalazi se odmah izvan Griffith Parka, gdje se nalazi poznati holivudski znak. Okružena je ogradom i zelenilom koje štiti imanje od pogleda javnosti.

McDonnell je rekao da su istražitelji otkrili da su osumnjičenici bili dio ekipe koja je 'provaljivala u razne poznate stanovnike diljem grada', među kojima su, kako je rekao, bili i domovi 'glumaca i profesionalnih sportaša'.

Prošli tjedan vlasti su pratile četvoricu osumnjičenika i uspjele ih uhititi zbog provale, dodao je. Policija nije detaljnije opisala koje su predmete pronađene nakon što je policija pretražila njihove domove.

Foto: Baxter

McDonnell je rekao da su provalnici poput ove skupine postali sve pametniji u svojim zločinima - postavljajući nadzorne kamere u obližnje cvjetne gredice ili preko puta kuće koju ciljaju kako bi pratili rutinu žrtve. Rekao je da su lopovi također koristili ometače Wi-Fi signala kako bi onesposobili sustave kućnog nadzora i kamere koje bi mogle upozoriti vlasnike kuća ili policiju na provalu.

Napomenuo je da poznate osobe i sportaši mogu biti lakše mete jer se njihovi nastupi i igre objavljuju na internetu.