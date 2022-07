Brad Pitt oduševljen suknjom: 'Povjetarac je posebno lijep'

Na londonskoj premijeri filma 'Bullet Train' glumac Brad Pitt (58) je pomalo razočarao obožavatelje kad se pojavio 'samo' u odijelu, nakon što se u Berlinu crvenim tepihom prošetao u suknji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na upit novinarke Sky Newsa da komentira neočekivanu pojavu u suknji glumac se našalio i rekao da preporučuje muškarcima u Britaniji da i oni isprobaju kako bi malo lakše podnosili vrućine koje su zadnjih dana prisutne.

- Reći ću, sve je u povjetarcu. Povjetarac je lijep. Vrlo, vrlo lijep - pojasnio je šarmantni Pitt oduševljenje novom garderobom.

Pričao je i o novom filmu te rekao da je scenarij pročitao u razdoblju karantene kada još nije bilo cjepiva. Nakon što ga je scenarij pošteno nasmijao zaključio je da nam humor treba u okolnostima koje su nas snašle te da želi glumiti u takvom filmu.

U "Bullet Trainu" Pitt utjelovljuje ubojicu Ladybug (Bubamara), koji je nesretan pa neko vrijeme izbiva s posla zbog psihoterapije i kada se konačno vrati sve kreće po zlu.

- Za ubojicu, to je pravi sukob interesa. On radi na sebi, no očito mu to i ne ide baš najbolje - objasnio je Pitt.

U ovom filmu Pitt se ponovno susreće s Davidom Leitchom (46), svojim bivšim dublerom i redateljem filma s kojim je uspješno surađivao u nekoliko navrata. Zajedno su radili na filmskim hitovima 'Klub boraca', 'Oceanovih 11' i 'Gospodin i gospođa Smith'.

- Upoznali smo se u ‘Klubu boraca‘ i nastavili raditi do otprilike 2004. na hrpi filmova i sad smo napravili puni krug - rekao je Pitt i otkrio da su kaskaderi na filmskom setu bili možda i pretjerano zaštitnički nastrojeni prema glumcima. Dodao je da borbe koje je Leitch smislio za filmu podsjećaju na humor Jackieja Chana (68).

POGLEDAJTE VIDEO: PUNAC SABOTIRAO ZETA U ‘TKO MI BOLJE KUHA’

Najčitaniji članci