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'HEART OF THE BEAST'

Brad Pitt se uživio u ulogu: Na premijeru novog filma došao u maskirnom vojničkom odijelu

Piše Magdalena Mucić,
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Brad Pitt se uživio u ulogu: Na premijeru novog filma došao u maskirnom vojničkom odijelu
Foto: Seth Herald
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Brad Pitt (62) i Ines de Ramon (33) u srijedu su se na svjetskoj premijeri njegova filma 'Heart of the Beast' u Tennesseeju pojavili držeći za ruke i s osmijesima na licima.

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Brad Pitt (62) i Ines de Ramon (33) u srijedu su se na svjetskoj premijeri njegova filma 'Heart of the Beast' u Tennesseeju pojavili držeći za ruke i s osmijesima na licima.

"Heart of the Beast" movie premiere
Foto: Seth Herald



Pitt u novom filmu glumi bivšeg pripadnika specijalnih postrojbi, što mu je vjerojatno bila i inspiracija za odabir modne kombinacije, s obzirom da se na premijeri pojavio u maskirnom odijelu. Ispod maskirnog sakoa, Pitt je odjenuo maslinastozelenu majicu, a cijela kombinacija podsjećala je na vojnu uniformu. Njegova djevojka odabrala je romantičnu ružičastu haljinu s čipkom.

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U 'Heart of the Beast', Pittov lik, umirovljeni specijalac James Belmont i njegov pas Odin prežive pad aviona u divljini Aljaske. Zajedno su prisiljeni upustiti se u brutalnu borbu za preživljavanje protiv nemilosrdnih vremenskih uvjeta. Novi film hvaljenog redatelja Davida Ayera intenzivan je pustolovni triler koji istražuje neraskidivu vezu između čovjeka i njegova najboljeg prijatelja dok se suočavaju s najvećom bitkom svojeg života, stoji u službenom sinopsisu filma. Uz Brada Pitta, u filmu glume i J.K. Simmons te Anna Lambe.

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Pitt i Ines, potpredsjednica luksuznog brenda nakita, zajedno su od 2022. godine, a po pisanju časopisa People, od prošle godine žive zajedno. 

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