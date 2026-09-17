Brad Pitt se uživio u ulogu: Na premijeru novog filma došao u maskirnom vojničkom odijelu

Brad Pitt (62) i Ines de Ramon (33) u srijedu su se na svjetskoj premijeri njegova filma 'Heart of the Beast' u Tennesseeju pojavili držeći za ruke i s osmijesima na licima.

Foto: Seth Herald





Pitt u novom filmu glumi bivšeg pripadnika specijalnih postrojbi, što mu je vjerojatno bila i inspiracija za odabir modne kombinacije, s obzirom da se na premijeri pojavio u maskirnom odijelu. Ispod maskirnog sakoa, Pitt je odjenuo maslinastozelenu majicu, a cijela kombinacija podsjećala je na vojnu uniformu. Njegova djevojka odabrala je romantičnu ružičastu haljinu s čipkom.

U 'Heart of the Beast', Pittov lik, umirovljeni specijalac James Belmont i njegov pas Odin prežive pad aviona u divljini Aljaske. Zajedno su prisiljeni upustiti se u brutalnu borbu za preživljavanje protiv nemilosrdnih vremenskih uvjeta. Novi film hvaljenog redatelja Davida Ayera intenzivan je pustolovni triler koji istražuje neraskidivu vezu između čovjeka i njegova najboljeg prijatelja dok se suočavaju s najvećom bitkom svojeg života, stoji u službenom sinopsisu filma. Uz Brada Pitta, u filmu glume i J.K. Simmons te Anna Lambe.

Pitt i Ines, potpredsjednica luksuznog brenda nakita, zajedno su od 2022. godine, a po pisanju časopisa People, od prošle godine žive zajedno.