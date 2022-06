Bradley Cooper: 'Nijedna cura me tada nije htjela pogledati'

Bio sam tako izgubljen i bio sam ovisan o kokainu. Presjekao sam Ahilovu tetivu odmah nakon što sam dao, odnosno dobio otkaz na seriji Alias, otkrio je Bradley Cooper (47) u podcastu Smartless.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Imao sam sreću da se to dogodilo kad sam imao 29 godina. Mislio sam da sam uspio kad sam dobio reklamu za Wendy's. Ali definitivno sam nisam to osjećao. Preselivši se u Los Angeles za seriju Alias, osjećao sam se kao da sam se vratio u srednju školu: nisam mogao ući ni u jedan klub, nijedna me djevojka nije htjela pogledati. Bio sam totalno depresivan - priznao je glumac.

Otkrio je da je njegova ovisnost o alkoholu i drogi započela prije nego što je stekao svjetsku slavu s filmom Mamurluk.

- Tako je bilo zapravo sve do Mamurluka. Imao sam 36 godina kada sam radio Mamurluk tako da sam morao proći kroz sve te stvari prije nego što je slava uopće ušla u moje život na svakodnevnoj razini. Dakle, sve se to dogodilo prije svega toga - rekao je.

Priznao je Bradley i da je 2004. godine Will Arnett došao u njegov dom vidjeti je li dobro. Postao je zabrinut kada je vidio da Cooper nije prošetao svoje pse.

- Tada sam prvi put shvatio da imam problem s drogom i alkoholom. To mi je Will rekao, nikad to neću zaboraviti. To mi je promijenilo cijeli život. Definitivno sam napravio velike pomake od 29. do 34., kad sam barem mogao stati ispred nekoga i disati, slušati i pričati - dodao je.

Najčitaniji članci