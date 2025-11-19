Obavijesti

ŽELE JE ZAŠTITITI

Bradley Cooper i Irina Shayk složni u odgoju: Kći nam ima minimalan pristup internetu

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
91st Academy Awards - Oscars - Hollywood

Irina Shayk otkriva kako s Bradleyjem Cooperom odgaja kćer daleko od digitalnog svijeta. Lea gotovo uopće nema pristup internetu. Roditelji žele da živi mirno i zaštićeno djetinjstvo

Irina Shayk (39) dala je rijedak uvid u način na koji ona i njezin bivši partner Bradley Cooper odgajaju svoju zajedničku, osmogodišnju kćer Leu te otkrila da joj strogo ograničavaju pristup internetu kako bi je zaštitili od javnosti i vlastite slave.

U razgovoru za People, objavljenom u ponedjeljak, Irina je rekla da Lea već vrlo dobro razumije čime se roditelji bave i da im je najvažnije da se njihova kći osjeća sigurno i opušteno. Naglasila je da Lea nema gotovo nikakav pristup digitalnim sadržajima jer žele potaknuti njezin razvoj kroz stvarne odnose, prijateljstvo i zajedništvo.

Model Irina Shayk Looks Stylish As She Spend Some Quality Time With Her Daughter Lea Holding Hands
Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION

Irina je istaknula da smatra kako je odrastanje u stabilnom i toplom okruženju najveći dar koji roditelji mogu pružiti svom djetetu. Također je otkrila da Leu uči prihvaćanju sebe u svijetu prepunom nerealnih ljepotnih standarda od kojih je nastoji zaštititi.

RUSKA LJEPOTICA FOTO Ronaldova bivša šokirala izgledom na crvenom tepihu
FOTO Ronaldova bivša šokirala izgledom na crvenom tepihu

Shayk i Cooper započeli su vezu 2015. godine, a Lea je rođena u ožujku 2017. Nakon prekida 2019., ostali su u prijateljskim odnosima te godinama uspješno dijele roditeljske obaveze. Često odlaze na zajednička putovanja i zajedno obilježavaju blagdane, uključujući i Noć vještica. Iako Cooper rijetko javno govori o roditeljstvu, 2023. je izjavio da želi izbjeći pogreške vlastitog oca i osloboditi Leu nepotrebnih tereta iz svoje prošlosti.

91st Academy Awards - Oscars - Hollywood
91st Academy Awards - Oscars - Hollywood | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Shayk je objasnila da je fokus koji imaju kao roditelji usmjeren na stvaranje poticajnog i zdravog okruženja u kojem će Lea moći razvijati zajedništvo i dobrotu. Lea već prati očeve korake – debitirala je kao glumica u njegovom filmu Maestro iz 2023., u kojem tumači lik djeteta skladatelja Leonarda Bernsteina, kojeg utjelovljuje sam Cooper.

Prilikom premijere filma u Los Angelesu, Lea se prvi put pojavila na crvenom tepihu, ponosno pozirajući uz svog oca.

