<p><strong>Omarosa Manigault Newman</strong>, nekadašnja bliska savjetnica <strong>Donalda Trumpa</strong> napisala je knjigu 'Unhinge', u kojoj iz prve ruke otkriva razne informacije iz Bijele kuće. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Najviše prašine u ionako napetoj atmosferi između supružnika i aktualnih predsjedničkih izbora podigla je napisavši kako na temelju onoga što zna o Donaldu, ali i o Melaniji, smatra da se prvoj dami njezin suprug ustvari gadi. </p><p>- To je jedan jako čudan brak. Inače sam vrlo oprezna kad govorim o tuđim odnosima jer nikad ne znaš što se događa iza zatvorenih vrata, ali njih dvoje poznajem još prije nego li su se uopće vjenčali. U tih 17 godina vidjela sam zaista svašta, zavrtjelo bi vam se u glavi. Povremeno se sviđaju jedno drugome, no on se njoj ustvari gadi - pojasnila je Trumpova bivša savjetnica prilikom gostovanja na britanskoj televizijskoj kući ITV, u jutarnjoj emisiji 'Lorraine'.</p><p>Svoje mišljenje potkrijepila je dugogodišnjim poznanstvom, ali kako kaže i onime što vidi. Za primjer je navela nedavnu situaciju kad je Melania pred svima istrgnula ruku nakon što ju je Donald primio. Newman tvrdi kako je to jasan pokazatelj stvarnog stanja stvari. </p>