Zvijezde su otkrile kako im se upucavao: 'Trump je ljigavac'

Od slavne tenisačice Gabrielle Sabatini do nekadašnjeg modela i bivše francuske prve dame Carle Bruni, Anne Nicole koja se proslavila u Playboyu, Trump je pravi primjer muškarca koji bi naskočio muhu u letu

<p>Moćan, bogat muškarac kao<strong> Donald Trump</strong> ima puno preduvjeta za osvajanje žena - barem onih koje na takve stvari "padaju". Američki je predsjednik veliki hvalisavac koji se svojim seksualnim aferama često hvalio, a upravo je to dio imidža koji ga prati i koji je njegova supruga Melania morala prihvatiti. Osim toga, od 1980-e, protiv Donalda je podignuto najmanje 15 optužbi za seksualno uznemiravanje, no većina ih je riješena nagodbom ili pak, pretpostavlja se - zastrašivanjem s njegove strane.</p><h3>Prije Melanie, bio u braku s Ivanom i Marlom - i obje je varao</h3><p>Njegova prva supruga Ivana je žena s kojom ima troje djece. Par se vjenčao 1977. te su navodno imali poprilično dobar brak jer je Ivana znala biti "strpljiva i poslušna, kao prava žena" - često je govorio narcisoidni Donald. Ivana je prije upoznavanja Donalda bila u braku koji je potrajao svega dvije godine, a lijepa je Čehinja gradila svoju karijeru modela. No, uskoro su počele pristizati glasine o sve češćim Donaldovim švrljanjima, a osobito o nečemu što se iz "provoda" pretvorilo u vezu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Marla Mapes je žena zbog koje se raspao Donaldov brak s Ivanom. Poznavali su se još od 1980-ih, a priča se kako je njihova afera trajala godinama u kojima je Donald vješto lagao ženi Ivani. On nije tratio vrijeme i vrlo brzo se vjenčao s Marlom, a par je zajedno dobio dijete - kćer Tiffany. No, vrijeme je Marli dokazalo istinitost stare poslovice - jednom varalica, uvijek varalica. </p><h3>Nema kome se nije upucavao</h3><p>Od slavne tenisačice Gabrielle Sabatini do nekadašnjeg modela i bivše francuske prve dame <strong>Carle Bruni, Anne Nicole</strong> koja se proslavila u Playboyu, Trump je pravi primjer muškarca koji bi naskočio muhu u letu, ili barem pokušao.</p><p>No, čini se kako su na njegov "šarm" znatno češće padale tzv. zvijezde u usponu i ono što bi nazvali "starletama", iako je on pokušavao osvojiti i poznate svjetske ljepotice.</p><h3>"Ljigaviji ulet nisam čula"</h3><p>Salma Hayek, Candice Bergen, Emma Thompson i Brook Shields pravi su primjer uspješnih i lijepih glumica koje su ozbiljnim radom gradile svoje karijere, a osim toga im je zajedničko da ih je sve pokušao osvojiti današnji američki predsjednik. </p><p>Tijekom fakulteta, Candice Bergen najpoznatija po liku Murphy Brown, izašla je na spoj s Donaldom Trumpom. To iskustvo prepričala je u jednom talk showu noseći majicu s natpisom "Free Melania".</p><p>- Nosio je svečano odijelo u tri dijela u boji burgundija, kožne mokasine u istoj boji i izašao je iz limuzine u istoj toj boji. Tada, u mladosti, bio je zgodan muškarac. I ljigavac - otkrila je Candice. Brooke Shields je na pitanje njenom iskustvu s Donaldom Trumpom doslovno isplazila jezik u znak gađenja.</p><p>- Uopće ne mogu govoriti o tome, mučno mi je. Snimala sam neki film i bila sam na lokaciji, a on me nazvao odmah čim se razveo i bez puno uvoda zaključio "zbilja mislim da bismo nas dvoje trebali biti u vezi, jer si ti miljenica Amerike, a ja sam najbogatiji čovjek Amerike, što nas čini savršenim parom. Ljudima bi to bilo super" - ispričala je. Britanka <strong>Emma Thompson</strong> duhovito je imitirala njegov naglasak i nadmeni stav. </p><p>- Nazvao me je i rekao "pitao sam se mogu li ti ponuditi smještaj u jednom od svojih Trump tornjeva. Joj, što mi je danas žao što nisam otišla, zamislite koje bi tek priče onda imala. Možda bi bila prva dama - rekla je Emma kroz salve smijeha. Salma je pak otkrila kako je do nje pokušao doći preko njenog tadašnjeg dečka.</p><p>- Došao je do njegovog broja, mog, našeg kućnog broja. Činilo se da se druži s mojim dečkom i mene ignorira, sve dok nije počeo mene zvati iza njegovih leđa. Pitala sam ga što to radi, je li svjestan mog dečka, a on je samo rekao "on te ne zaslužuje", glumeći mu prijatelja. </p><h3>Ni s Melanijom nije bio puno "finiji"</h3><p>Godina je bila 1998. Donald Trump, tada 52-godišnjak, bio je rastavljen od svoje druge žene, Marle Trump, oko godinu dana. U to doba investicijski je mogul navodno izlazio sa Celinom Midelfart, norveškom nasljednicom poslovnog carstva u srednjim 20-ima, a koja je iznajmljivala stan u Trump tornju dok je studirala na sveučilištu u New Yorku. </p><p><br/> <br/> U studenom te godine, Trump je prisustvovao partyu New York Fashion Weeka koji se održao u Kit Kat klubu na Manhattanu, u blizini Times Squarea. U samom klubu, pitanje je li Donald s nekim u vezi nije bilo važno, osobito kad je ugledao Melaniu Knauss. Trump je opisao taj trenutak u svom intervjuu s Larryjem Kingom 2005.</p><p>- Totalno sam poludio. Zapravo, tamo sam se trebao naći s jednom drugom ženom. Ona je bila neki supermodel i sjedila je odmah kraj Melanije. Netko mi je rekao "pogledaj, tamo je ta i ta" Ja sam odgovorio "ma pusti to, nije bitno. Nego, reci, tko je ona što joj sjedi s lijeve strane?". I bila je to Melania.</p><p>Melania, tada stara 28 godina, stigla je u New York dvije godine ranije. Ona je kasnije ispričala Greti Van Sustren kako ju je u Kit Kat klub te večeri pozvao organizator partya. On je bio Talijan Paolo Zampolli, koji je odlučio tako promovirati svoju agenciju modela, ID Models. Zampolli je "otkrio" Melaniu u manekenskom smislu te joj čak osigurao i vizu za ulazak u SAD. Zampolli je na kraju bio taj koji ju je upoznao s Trumpom. Donald nije gubio vrijeme, čim su se upoznali, krenuo je s vrlo direktnim flertom i odmah je pitao za broj telefona.</p><h3>Nimalo džentlmenski - pričao o seksu s njom</h3><p>U razgovoru iz studenog 1999., davno prije nego se udala za poslovnog magnata Donalda i postala Prva dama, Melania je američkoj radijskoj zvijezdi Howardu Sternu otkrila neke pikantne detalje iz svog privatnog i seksualnog života. Taj je intervju išao uživo, a Stern je zapravo nazvao Donalda Trumpa kojeg je upitao "mogu li razgovarati sa ženskom u tvom krevetu", znajući da je s njim zgodna Slovenka.</p><p>Iako razgovor započinju razgovorom o mogućoj kandidaturi za predsjednika, vrlo brzo prelaze na pikantniji razgovor. Sav sretan da udovolji "seksističkoj svinji", kako još nazivaju Howarda Sterna, Trump je slušalicu predao Melaniji koja odgovara na lošem engleskom.</p><p>Stern je započeo sa salvom komplimenata: "Tako si seksi. Vidio sam tvoje fotografije. Ne mogu vjerovati, ti si kao san. Daj da ti kažem nešto. Želim od tebe da na sebe staviš najseksi odjeću koju imaš. Što bi odjenula?". Melania, spremna za sudjelovanje u toj perverznoj šaradi, zaigrano odgovara: "Oh, u redu, neću ti reći sada, vidjet ćeš."</p><p>Kako Stern ustraje te pita buduću Prvu damu što sada nosi na sebi, ona naizgled zastaje te odgovara "ne baš puno odjeće", priznajući da je gotovo gola. Stern odlazi korak dalje, te joj uzbuđenim glasom govori kako je "već skinuo hlače", a kao da to već samo po sebi nije dovoljno, nastavlja je ispitivati o detaljima njene veze s tadašnjim dečkom, današnjim suprugom Donaldom. Pitao ju je je li zaljubljena u njega. </p><p>Melania mu otkriva kako se "odlično, odlično provode" te kako se seksaju i češće od jednom na dan. Očigledno je kako u razgovoru Melania nije baš sramežljiva, no nevjerojatan je i Stern koji usputno komentira kako Melania ima krasne grudi, kao i Trump, koji je spremno potvrdio da je Melania gola tijekom tog ludog razgovora. Kritičari Donalda koji smatraju da je ogledni primjer šovinizma u njemu su pronašli još jedan dokaz koji govori o sporednoj ulozi Melanie, kao i njegovog općenito degradirajućeg stava prema ženama. <br/> <br/> </p>