Branimir je točno odgovorio na prvih devet pitanja, a onda je za njega sve pošlo nizbrdo...

Branimir Ilijanić odlično se snalazio s prvim pitanjima koja su mu se otvarala u 'Jokeru'. Uz pomoć prijateljice i kolegice Anite koja mu je bila u pratnji, uspio je već na šestom pitanju popeti se na iznos od 15.000 eura i obraniti ga s devetim pitanjem.

Međutim, na zadnja tri pitanja nije više imao toliko sreće, a i jokeri su presušili pa je pao na nulu. Budući da je i na posljednje pitanje odgovorio netočno, iz kviza 'Joker' otišao je praznih ruku.

Kao što je i najavio, pitanja iz glazbe, sporta i filma, dobro je poznavao. 'Mi imamos mnogos problemos' pjevao je Duo Pegla, glazbeni tandem koji je uz Mladena Grdovića činio.. tko? A) Dino Dvornik B) Tomislav Ivčić C) Goran Karan D) Giuliano. Branimir je znao da je točan odgovor B.

U kojem je sportu Toni Kukoč postao amaterski prvak Hrvatske 2011., nakon završetka košarkaške karijere? A) bobu B) bridžu C) curlingu D) golfu. Branimir je bez puno razmišljanja znao da je točan dogovor D.

Kažu da je izgradio bolnicu u kojoj se rodio! On je, naravno Chuck Norris, a koje je njegovo pravo ime? A) Carlos Ray B) John Nicholas C) Chris Nye D). Peter Gardner Branimir nije bio sasvim siguran u ovaj dogovor pa je na njega potrošio dva jokera, i pomoću eliminacije došao do točnog odgovora A.

Sve se okrenulo na 10. pitanju kada je rezervirani iznos počeo padati. Popularno turističko odredište, otok Zakintos, nalazi se u kojem moru? A) Egejskom B) Tirenskom C) Jonskom D) Crnom. Branimir je na ovom pitanju u pomoć pozvao prijateljicu u pratnji te su zaključali odgovor A), dok je točan odgovor pod C) Jonskom.

Na nuli je je bio i završio 12. pitanje: Koji je grad rodno mjesto elektronske house glazbe, navodno nazvane po lokalnom klubu Warehouse? A) London B) New York C) Chicago D) Detroit Točan je odgovor C, a Branimir se odlučio za D.

