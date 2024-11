Branka ne zna za pljukance, a Ivan zna napraviti samo salatu

Ekonomistica Lea Hader (28) ugostit će ekipu ovotjedne 'Večere za 5' u svojoj kući u Ribnici pored Velike Gorice. Voli kuhati i družiti se, udana je i majka je djevojčice. Jednog dana voljela bi imati svoju slastičarnicu. Bavi se vatrogastvom i vrtom, a prije toga bavila se i folklorom. Omiljeno jelo joj je sarma te obožava tradicionalnu seosku kuhinju.

Foto: RTL

- Moju malu obitelj sačinjavaju suprug i kći, muž mi je velika podrška u svim segmentima. Držim se tog da mi je obitelj na prvom mjestu. Svakodnevno kuham, održavam dvorište i okućnicu, čistim kuću, svakodnevni dan jedne mame - ispričala je Lea.

- Ljudi me doživljavaju zločestom i drže distancu od mene, a kad me upoznaju kažu da nisam takva! Smatraju me strogom - kaže o sebi Lea.



- Natjecateljski sam tip, volim pobjedu i mislim da laže onaj koji to kaže - dodala je i otkrila da bi, ako pobijedi, odvela supruga na odmor.

Večeru je Lea odlučila spraviti od zanimljivih sastojaka - koprive, gljive, kruške, mascarponea, pljukanaca, teletine i crnog vina.

- Gljive obožavam u gulašu, u kajgani - ispričao je Zvonko!

- Neke stvari uopće ne znam što su, primjerice pljukanci, ne znam što je to - komentirala je Branka.

- Znamo napraviti salatu od koprive - dodao je Ivan.

Foto: RTL

Ekipa očekuje ukusnu hranu od Lee, a Branka je dodala i da smatra da ih očekuje luda atmosfera.