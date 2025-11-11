Branki Cvitković i Almiri Osmanović nagrada za životno djelo hrvatskog glumišta

Glumica Branka Cvitković dobitnica je Nagrade hrvatskog glumišta za svekoliko umjetničko djelovanje u području drame, a za područje baleta nagrada je dodijeljena balerini Almiri Osmanović, istaknuto je u ponedjeljak na konferenciji za novinare Hrvatskog društva dramskih umjetnika.

Kako piše Hina, Branka Cvitković jedna je od onih umjetnica čije ime više ne označava samo glumačko zanimanje, nego mjeru profesionalnog integriteta, stila i odgovornosti prema kazalištu kao javnom dobru, obrazložio je žiri.

Više od pola stoljeća oblikovala je hrvatsko kazalište brojnim ulogama u HNK-u u Zagrebu i drugim kazalištima, dobitnica je Nagrade Vladimir Nazor za životno djelo i niza drugih priznanja, a njezin rad ostavio je trajan pečat u povijesti hrvatskog glumišta.

Cvitković je istaknula kako je pomalo i iznenađena, ali i sretna što je netko prepoznao njezin dugogodišnji rad.

Također, žiri baleta istaknuo je Almiru Osmanović kao jednu od naših najboljih klasičnih balerina s karijerom dugom više od tri desetljeća.

Kao prvakinja Baleta HNK-a u Zagrebu otplesala je repertoar klasičnih i modernih uloga. Osvojila je brojne nagrade, uključujući Nagradu hrvatskog glumišta i Red Danice hrvatske. Bila je ravnateljica Baleta HNK-a u Zagrebu i Splitu.

Na konferenciji za novinare objavljene su i nominacije za Nagradu hrvatskog glumišta za najbolja godišnja ostvarenja u području drame, operete/mjuzikla i baleta. Predsjednik HDDU-a Ivica Pucar naglasio je kako je ove godine prijavljeno dosad najviše predstava.

Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta održat će se u nedjelju, 23. studenog u HNK Zagreb.

Nominaciju za najbolju predstavu u cjelini iz područja drame nominirane su "Drvene ptice" Lidije Deduš u režiji Ivana Plazibata i koprodukciji HNK Varaždin i HNK Zagreb, ﻿﻿﻿"Kućica za pse" Dorotee Šušak, Marija Mažića i Romana Nikolića u režiji Romana Nikolića i produkciji Umjetničke organizacije Kazališna družina Arterarij te ﻿﻿﻿"Robi K., Crvenkapa je mrtva" Viktora Ivančića u režiji Kokana Mladenovića i produkciji HNK Split.

Zagreb: Konferencija za medije povodom objave nominacija za Nagrade hrvatskog glumišta | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Za istu kategoriju u području operete/mjuzikla nominirane su "Spli'ski akvarel" opereta Ive Tijardovića u režiji Krešimira Dolenčića i produkciji HNK Split, "Jadnici" mjuzikl Claude-Michela Schonberga u režiji Stanislava Moše i produkciji Kazališta Komedija i "Six" mjuzikl Tobyja Marlowa i Lucy Moss u režiji Igora Barberića i produkciji Komedije.

U području baleta za najbolje predstave nominirane su "Petruška" Igora Stravinskog, u koreografiji i režiji Edwarda Cluga i produkciji HNK Zagreb, "Snježna kraljica" Davora Bobića, u koreografiji i režiji Svebora Sečaka i koprodukciji HNK Split i HNK Osijek te "Hamlet" na glazbu Petra Iljiča Čajkovskog i Camillea Saint-Saënsa, u koreografiji i režiji Lea Mujića i produkciji HNK Zagreb.

Za najbolju glavnu žensku ulogu u području drame nominirane su Anita Matić Delić, Helena Minić Matanić i Dijana Vidušin, a za mušku Ozren Grabarić, Mijo Jurišić te Vedran Mlikota.

U području operete/mjuzikla za najbolju žensku ulogu nominirane su Franka Batelić, Zorana Kačić Čatipović i Vanda Winter, a za mušku Dražen Bratulić, Roko Radovan i Đani Stipaničev.

Nominacije za najbolju žensku ulogu u području baleta dobile su Irina Čaban Bilandžić, Natalia Kosovac te Rieka Suzuki Sumitomo, a za najbolju mušku ulogu Guilherme Gameiro Alves, Takuya Sumitomo i Ali Tabbouch.

Za najbolje redateljsko ostvarenje u području drame nominirani su Janusz Kica, Romano Nikolić i Ivan Plazibat.

Igor Barberić, Krešimir Dolenčić i Stanislav Moša nominirani su u istoj kategoriji u području operete/mjuzikla, a za najbolje koreografsko ili dirigentsko ostvarenje u području baleta nominirani su Leo Mujić, Takuya Sumitomo i Massimiliano Volpini.

U žiriju za dramu bili su Jasna Odorčić (predsjednik), Helena Buljan, Saša Buneta, Ivan Colarić i Katarina Kolega, za operetu/mjuzikl Vlatka Oršanić (predsjednica) Hana Breko Kustura i Ivana Kocelj, a za balet Davor Schopf (predsjednik), Lidija Mila-Milovac, Mladen Mordej Vučković.