Michael Kutcher (43) boluje od cerebralne paralize. To je do 2003. godine skrivao, a onda je njegov brat blizanac, glumac Ashton Kutcher (43) otkrio tu tajnu javnosti.

Isprva je Michael bio jako ljut, ali sada kaže kako je to jedna od najboljih stvari što mu se dogodila.

Njihova majka primijetila je probleme u Michaelovom razvoju kad je imao 3 godine te su tada liječnici dijagnosticirali da ima cerebralnu paralizu. Ispričao je kako je zbog svog invaliditeta imao problema u stvaranju prijateljstva, ali da ga je Ashton uvijek branio.

- Ashton me podržavao i pomagao mi je. Jednom se usprotivio djeci koja su me vrijeđala, to mi je puno značilo - rekao je.

Otvorio se o tome da je htio skrivati svoju bolest i da ga je razljutilo to što je Ashton progovorio o tome na državnoj televiziji bez njegovog dopuštenja.

- Bio sam ljut. Jako ljut - izjavio je za Today.

Sada kaže kako je to bila jedna od najvećih usluga koju je itko napravio za njega.

- To mi je dopustilo da budem tko jesam - dodao je kako je to utjecalo i na njegov životni put, koji je isprva izbjegavao.

Danas je Michael sretno oženjen i javno predstavlja Cerebral Palsy Foundation i savjetnik za aplikaciju koja pomaže obiteljima pronaći pomoć za članove obitelji s invaliditetom.

- Volim tko sam i koliko sam ljudi pomogao. Ništa od toga ne bih mogao napraviti da nemam ove prepreke, ili kako ih ja zovem, prilike - opisao je Kutcher.

Ashton je komentirao kako ga njegov blizanac inspirira sa svime što radi. Među ostalim, Michael zagovara i dobrovoljnu donaciju organa.