Brat pokojne princeze Diane tvrdi: 'Na dan vjenčanja sjedila je tužna zbog Charlesovih riječi'

Pokojna kraljica Elizabeta navodno je na dan pogreba princeze Diane ponudila da joj vrati kraljevsku titulu, tvrdi grof Charles Spencer, Dianin brat, u svojoj novoj knjizi 'Labuđi pjev: Diana, moja sestra'.

Knjiga će biti objavljena sljedeći utorak, a u međuvremenu Daily Mail svakodnevno objavljuje isječke koji su već uspjeli uzrujati kraljevsku obitelj. Nakon što je jučer objavljeno kako je kralj Charles nakon Dianine smrti navodno rekao 'Brzo ćemo ju zaboraviti', u novom isječku Spencer piše kako je kraljica Elizabeta predložila da njegovoj sestri vrati titulu Njezine Kraljevske Visosti (HRH), koju je kontroverzno izgubila nakon razvoda od princa Charlesa te je od tada bila poznata kao Diana, princeza od Walesa.

Tijekom vožnje vlakom na privatni sprovod na obiteljskom imanju obitelji Spencer, prijedlog mu je navodno iznio Robert Fellows, kraljičin i Charlesov privatni tajnik. Unatoč kraljičinoj 'dobronamjernoj' gesti, Spencer je odbio ponudu smatrajući ju 'utješnom nagradom' s obzirom da je njegovu sestru 'užasno povrijedilo sitničavo i osvetoljubivo' oduzimanje titule samo godinu dana ranije. Opisujući kraljičinu ponudu, iznesenu samo nekoliko sati nakon što je na Dianinu pogrebu održao svoj prkosni govor, Spencer piše:

- Kada smo već prošli nekoliko milja, Robert mi je dao znak da ga slijedim u miran kut vagona. ‘Upravo sam primio poziv od Njezina Veličanstva… i željela bi ponuditi da Diani vrati titulu HRH'.

- Osjećao sam duboko u sebi da znam kako bi ona gledala na ovo posmrtno priznanje. Naravno, to je vrlo ljubazno od kraljice. Ali koja je svrha, Roberte? Sada? Mislim, Diana je mrtva, napisao je Spencer u knjizi. Kasnije se pitao je li pogriješio što je odbio ponudu te pomislio da bi 'možda Diana vidjela neku svrhu u tome da HRH bude uklesan na njezinu nadgrobnom spomeniku'. No, u svakom slučaju 'nije imao nikakve dvojbe da je utješna nagrada bila isprazna, koliko god kraljičina gesta bila dobronamjerna'.

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- Titula joj nikada nije trebala biti oduzeta za života, pa je u tom slučaju ne bi bilo potrebno nuditi nakon njezine smrti - zaključuje Spencer. U knjizi tvrdi i kako je njegova sestra mjesec dana prije vjenčanja rekla ocu da se ne može udati za princa Charlesa, no da joj je ovaj odgovorio kako je nemoguće odustati te da joj je Charles dan prije vjenčanja rekao da je sretan što ju ženi, ali da nije zaljubljen u nju. Diana je bila toliko nesretna da je razmišljala o samoubojstvu i više se puta odvezla do litica u istočnom Sussexu, piše Spencer i navodi kako mu je nakon Dianine smrti Charles zazvučao 'euforično ushićeno, poput dobitnika na lutriji'.

Spencer se u memoarima prisjetio dana Dianinog veličanstvenog vjenčanja u srpnju 1981. godine, kada je posjetio sestru u Clarence Houseu. Zatekao ju je kako tiho sjedi pred ogledalom.

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- Tek mnogo kasnije otkrio sam da joj je, kako je povjerila bliskoj prijateljici, budući suprug dan ranije rekao da mora znati kako je on vrlo sretan što će ju oženiti, ali da zapravo nije zaljubljen u nju - piše Spencer. Kako su rekli iz palače, iako inače ne komentiraju knjige, jučer su se morali oglasiti nakon što je objavljeno da je kralj Charles nekoliko dana nakon Dianine smrti grofu Spenceru rekao: 'Budi siguran, uskoro ćemo ju zaboraviti'. U izjavi su doveli u pitanje vjerodostojnost njegova iskaza i sugerirali da tuga može 'pomutiti razum, utjecati na prosudbu i promijeniti sjećanja'.

- Iako u pravilu ne komentiramo knjige, Njegovo Veličanstvo svjesno je da bol zbog gubitka brata ili sestre može pomutiti razum, utjecati na prosudbu i oblikovati sjećanja na načine koje drugi ne prepoznaju, čak i mnogo godina nakon takvog gubitka - stoji u izjavi palače. Novoobjavljeni isječak nisu željeli komentirati.

Julian Payne, bivši kraljev tajnik za komunikacije, jučer je za BBC rekao da je kralj godinama nakon Dianine smrti svojim zaposlenicima govorio da je nikada ne kritiziraju.

- Bio je apsolutno odlučan da poštujemo njezino sjećanje i da ga ni na koji način ne potkopavamo - kazao je za BBC Payne koji je pet godina radio za Charlesa. Kada je prošlog mjeseca najavio objavljivanje knjige, Spencer je rekao da je, uoči 30. godišnjice Dianine smrti sljedeće godine, želio zapisati vlastite misli i sjećanja 'umjesto da ponovno s nelagodom čita tuđa mišljenja'.