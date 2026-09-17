Palača u ratu s bratom princeze Diane: 'Charles je rekao: Budi siguran, zaboravit ćemo ju brzo'

Buckinghamska palača ušla je u verbalni rat s Charlesom Spencerom, bratom pokojne princeze Diane, nakon što je Daily Mail objavio dio njegovih memoara u kojima tvrdi da mu je tadašnji princ od Walesa nakon Dianine smrti 1977. bijesno rekao: 'Uskoro ćemo ju zaboraviti'. Kako piše BBC, palača je oštro reagirala, očito uznemirena tvrdnjama i dovođenju njihove vjerodostojnosti u pitanje.

- Iako u pravilu ne komentiramo knjige, Njegovo Veličanstvo svjestan je da bol zbog gubitka brata ili sestre može zamagliti razum, utjecati na prosudbu i oblikovati sjećanja na načine koje drugi ljudi ne mogu prepoznati, čak ni mnogo godina nakon takvog gubitka - poručili su iz palače. BBC je izjavu usporedio s onom kraljice Elizabete 2021. godine kada su princ Harry i Meghan Markle palaču optužili za rasizam. Iz palače su tada također rekli kako se 'sjećanja mogu razlikovati'.

Knjiga grofa Spencera 'Labuđi pjev: Diana, moja sestra', koja izlazi sljedeći tjedan, ponudit će viđenje Dianinog života i smrti iz perspektive njene obitelji. Spencer tvrdi kako ju je napisao da isprav neistine koje su tijekom godina izrečene o njegovoj starijoj sestri. U objavljenom ulomku grof Spencer tvrdi da ga je kralj Charles, tada princ od Walesa, zasuo 'bujicom bijesa' nakon što je inzistirao da Diana ne bi željela da prinčevi William i Harry, tada u dobi od 15 i 12 godina, hodaju u njezinoj pogrebnoj povorci.

U danima prije Dianine sahrane, jedan od najviših kraljičinih pomoćnika kazao mu je kako će WIlliam i Harry sudjelovati u pogrebnoj povorci, na što je Spencer navodno odgovotio da to nije ono što bi njegova sestra željela te da se 'to neće dogoditi'. Nekoliko minuta kasnije, piše Spencer, nazvao ga je princ Charles koji je doveo u pitanje osjećaj dužnosti obitelji Spencer i naveo kako je on, 18 godina ranije, hodao u pogrebnoj povorci svojega praujaka, lorda Mountbattena. Charles je 'poludio' kada je Spencer istaknuo kako je on u vrijeme Mountbattenova sprovoda imao 30 godina, stoji u knjizi.

- Princ Charles nastavio je iznositi svoju bujicu bijesa, a da ga nisam prekidao. Onda je zastao. Pretpostavio sam da je ta stanka znak da se pokušava ponovno kontrolirati, ali tada je u slušalicu izlio ono što sam oduvijek smatrao njegovim potisnutim prezirom prema Diani i užasom zbog toga što je svijet bio toliko opčinjen njezinom smrću. 'Budi siguran', prosiktao je, 'uskoro ćemo ju zaboraviti! - napisao je Spencer u novoj knjizi. Palača tu tvrdnju odbacuje, smatrajući da je takva izjava potpuno nespojiva s čovjekom duboko suosjećajne prirode koji se u tom trenutku nosio s vlastitom tugom, kao i s tugom svoja dva sina.

Foto: Adam Butler/PRESS ASSOCIATION

Spencer piše kako su ga Charlesove riječi toliko zaprepastile da mu je trebalo nekoliko sekundi da mu odgovori.

- 'Ne mogu vjerovati da si upravo to rekao', hladno sam odgovorio prije nego što sam prekinuo razgovor, piše Spencer u knjizi.

Spor dolazi u trenutku kada će se tijekom dana održati brojni kraljevski događaji, kao i prvi službeni angažman princa Harryja nakon njegovog povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo. Kralj Charles trebao bi se uključiti i u raspravu o umjetnoj inteligenciji te pozvati čelnike AI industrije da spriječe da ona postane destruktivna sila. U međuvremenu će princ William i Kate tijekom dana posjetiti projekte zajednice i volonterske inicijative na otoku Bute. Princ Harry će prisustvovati prvoj ceremoniji dodjele nagrada Invictus.