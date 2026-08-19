Brat princeze Diane objavljuje knjigu o njoj: 'Ovo je istina...'

Diana, prva supruga kralja Charlesa, poginula je u dobi od 36 godina u kolovozu 1997. kada je automobil u kojem je bila sa svojim partnerom Dodijem al-Fayedom doživio tešku nesreću u tunelu Pont de l'Alma u Parizu dok je bježao od paparazza koji su ih progonili na motociklima.

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Knjiga "Swan Song: Diana, My Sister" koju je napisao njezin brat, poznat kao grof Spencer, trebala bi biti objavljena sljedeći mjesec u Britaniji i izdana diljem svijeta. Ona donosi priču o Diani iz njegove perspektive, prema riječima nakladnika Michaela Josepha, podružnice Penguin Random Housea.

- Uoči 30. obljetnice Dianine tragične smrti, opet sam bio preplavljen zahtjevima za intervjuima o svojoj sestri - rekao je Spencer u izjavi.

Princeza Diana | Foto: John Stillwell/Press Association/PIXSELL

- To me potaknulo da jednom zauvijek napišem vlastite misli i sjećanja, umjesto da ponovo doživljavam nelagodu čitajući mišljenja drugih, od kojih su mnoga temeljena na neistinama koje su s vremenom postale prihvaćene - rekao je.

Diana je postala najfotografiranija žena na svijetu nakon što se 1981. udala za Charlesa na raskošnoj ceremoniji. Međutim, odnosi su se pokvarili i naposljetku su se razveli 1996.

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Na njezinom sprovodu Spencer je održao govor u kojemu je oštro kritizirao kraljevsku obitelj.

- Cilj ove knjige je ispričati istinu o Diani iz bratove perspektive, baš kao što sam pokušao učiniti kada sam govorio na njezinom sprovodu. Kao i u svom govoru na sprovodu, želim govoriti u Dianino ime i to na otvoren i pozitivan način - rekao je Spencer.

Daniel Bunyard, direktor izdavaštva u Penguin Random Houseu, rekao je da će to biti "knjiga od povijesne važnosti".