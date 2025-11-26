Brat princeze Diane: Obmana BBC-a stvorila je okolnosti za tragičnu smrt Lady Di u Parizu

StartFragment Brat princeze Diane, Charles Spencer, ponovno je otvorio pitanje BBC-jeve odgovornosti za skandal oko intervjua Panorame iz 1995., tvrdeći da je „užasna obmana” britanskog javnog servisa stvorila okolnosti koje su njegovu sestru dovele u opasnost dvije godine kasnije, uoči njezine tragične smrti u Parizu.

Spencer je u razgovoru za People povezao manipulacije novinara Martina Bashira, koji je uz pomoć krivotvorenih dokumenata stekao Dianino povjerenje i uvjerio je da je izložena izdajama iz vlastitog kruga, s njezinim kasnijim osjećajem izolacije i nepovjerenja. Zbog toga se, tvrdi, udaljila od profesionalnih savjetnika koji su dotad brinuli o njezinoj sigurnosti.

Nova knjiga istraživačkog novinara Andyja Webba Dianarama otkriva kako su pojedini čelnici BBC-ja desetljećima prikrivali ključne informacije o Bashirovim metodama. Webb smatra da bi Dianin život mogao izgledati sasvim drugačije da je BBC ranije razotkrio neispravne postupke. „Možda bi danas bila živa,” istaknuo je.

Neovisna Dysonova istraga iz 2021. potvrdila je da je Bashir koristio krivotvorene dokumente i da su interni procesi BBC-ja bili „krajnje neučinkoviti”. BBC je prihvatio nalaze i ispričao se.

Princ William tada je poručio da je najviše boli spoznaja da bi njegova majka „znala da je bila obmanjena” da je BBC ozbiljno shvatio prve pritužbe još 1995. godine.

Podsjetimo, princeza Diana poginula je 1997. u prometnoj nesreći u Parizu, dok je vozilo u kojem je bila bježalo od paparazza.

EndFragment