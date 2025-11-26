Obavijesti

Show

Komentari 0
doveli je u opasnost

Brat princeze Diane: Obmana BBC-a stvorila je okolnosti za tragičnu smrt Lady Di u Parizu

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Brat princeze Diane: Obmana BBC-a stvorila je okolnosti za tragičnu smrt Lady Di u Parizu
Princess Diana death anniversary | Foto: John Giles/Ian West/Press Association/PIXSELL

Charles Spencer ponovno je otvorio pitanje BBC-jeve odgovornosti za skandal oko intervjua Panorame iz 1995., tvrdeći da je "užasna obmana" stvorila okolnosti koje su njegovu sestru dovele u opasnost

StartFragment Brat princeze Diane, Charles Spencer, ponovno je otvorio pitanje BBC-jeve odgovornosti za skandal oko intervjua Panorame iz 1995., tvrdeći da je „užasna obmana” britanskog javnog servisa stvorila okolnosti koje su njegovu sestru dovele u opasnost dvije godine kasnije, uoči njezine tragične smrti u Parizu.

Spencer je u razgovoru za People povezao manipulacije novinara Martina Bashira, koji je uz pomoć krivotvorenih dokumenata stekao Dianino povjerenje i uvjerio je da je izložena izdajama iz vlastitog kruga, s njezinim kasnijim osjećajem izolacije i nepovjerenja. Zbog toga se, tvrdi, udaljila od profesionalnih savjetnika koji su dotad brinuli o njezinoj sigurnosti.

PRINCEZA DIANA FOTO Bila je miljenica mnogih, humanitarka i modna ikona, a njezina smrt šokirala je svijet...
FOTO Bila je miljenica mnogih, humanitarka i modna ikona, a njezina smrt šokirala je svijet...

Nova knjiga istraživačkog novinara Andyja Webba Dianarama otkriva kako su pojedini čelnici BBC-ja desetljećima prikrivali ključne informacije o Bashirovim metodama. Webb smatra da bi Dianin život mogao izgledati sasvim drugačije da je BBC ranije razotkrio neispravne postupke. „Možda bi danas bila živa,” istaknuo je.

Neovisna Dysonova istraga iz 2021. potvrdila je da je Bashir koristio krivotvorene dokumente i da su interni procesi BBC-ja bili „krajnje neučinkoviti”. BBC je prihvatio nalaze i ispričao se.

POSLJEDNJE PRINCEZINO ISKUŠENJE Diana se pokajala 10 dana prije smrti: Da bar nisam to učinila, neka mi Harry i William oproste
Diana se pokajala 10 dana prije smrti: Da bar nisam to učinila, neka mi Harry i William oproste

Princ William tada je poručio da je najviše boli spoznaja da bi njegova majka „znala da je bila obmanjena” da je BBC ozbiljno shvatio prve pritužbe još 1995. godine.

Podsjetimo, princeza Diana poginula je 1997. u prometnoj nesreći u Parizu, dok je vozilo u kojem je bila bježalo od paparazza.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom
PUBLIKA VOLI MLIKIJA

Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom

Kerempuhovom predstavom glumac je zaslužio nagradu za muško ostvarenje. Na dodjeli je uživao u društvu samozatajne brinete kojoj bi se potkrao osmijeh dok je pogledavala prema fotoreporterima
Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'
ŠTO SE DOGAĐA?

Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'

Maja Šuput i Šime Elez od 14. studenoga nisu zajedno pozirali za društvene mreže, što je neobično jer su dotad redovito dijelili fotke s putovanja, evenata...
Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i otkrila bujno poprsje, ali i da snima novi kalendar: 'Na setu'
KOMPLIMENTI LETE

Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i otkrila bujno poprsje, ali i da snima novi kalendar: 'Na setu'

Pjevačica svake godine obraduje fanove svojim kalendarom, a sada je otkrila kako je snimanje za isti u tijeku. Pratitelji su bili oduševljeni i fotkom sa seta na kojoj je pozirala u oskudnom izdanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025