Brat Stjepana Hausera oženio se samo nakon tri dana veze, a u javnosti se rijetko pojavljuje

Ovih dana Stjepan Hauser nalazi se u središtu pozornosti i to sve zbog svojih videa koje objavljuje na TikToku. Reakcije brojnih korisnika te društvene mreže su različite, no čini se kako njega to nimalo ne smeta. I dalje snima i objavljuje. Za svjetski poznatog violončelista gotovo su svi čuli, no on ima i starijeg brata Mirona, koji je također glazbenik, ali nije toliko u javnosti kao Stjepan.

Miron se prije dvije godine oženio za vinkovačku kirurginju i estetsku liječnicu Anu Štanfel Hauser. Par se u prva tri dana veze dogovorio da će se vjenčati, a šest mjeseci nakon upoznavanja, preselili su se u novi dom u Remetama, piše Glorija.

- Moj profesor i privatni učitelj je, dakako, Miron, a svojom ljubavlju i strasti za glazbu nije zarazio samo mene, nego i moje nećake, pa i pacijente, jer nekada vježba u ordinaciji. Mironovi privatni koncerti im se jako sviđaju, iako su u početku neki bili prilično zbunjeni i ispitivali me što se to događa i otkud dopire taj božanski zvuk - rekla je kirurginja i estetska liječnica za Gloriju.

Karlovac: Dolazak uzvanika na 32. dodjelu glazbenih nagrada Porin | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Oboje iza sebe imaju po jedan brak, a Miron s bivšom suprugom dijeli skrbništvo nad sinom.

Miron slovi za jednog od ponajboljih hrvatskih trombonista, a ujedno je i šef dirigent Jazz orkestra HRT-a. Ranije je svirao u nekoć popularnom bendu Jinx.

Diplomirao je jazz trombon na Sveučilištu za glazbu i primijenjene umjetnosti u Grazu 2011. u klasi Eda Neumeistera, nakon čega je 2015. magistrirao na Konzervatoriju Giuseppe Tartini u Trstu. Od 2011. stalni je član Jazz orkestra Hrvatske radiotelevizije.

Karlovac: Dobitnici ovogodišnjeg Porina sa statuom autora Ivice Propadala | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tijekom karijere surađivao je i s Oliverom Dragojevićem, Ninom Badrić, Gibonnijem i Darkom Rundekom. S bratom Stjepanom nastupio je u dvorani Royal Albert Hall u Londonu.