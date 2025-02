Plavi orkestar u Areni Zagreb je pokazao svu moć glazbe: Mlado i staro pjevalo uglas kao jedno!

Ruže, čokolade, plišani medvjedići, butelja vina... sve su to kliše pokloni koji se poklanjaju boljim polovicama na Dan zaljubljenih. No, poslije dugih 35 godina, jedna četvorka koja je činila Plavi orkestar vratila se u grad u kojem je počeo njihov slavni put, grad u kojem su izdali svoj prvi studijski album. Za to su za Valentinovo Zagrebu donijeli poseban poklon - povratnički koncert u originalnoj postavi.

- Sve pjesme koje ćemo izvesti potekle su iz ovog grada. Drago nam je da smo ovdje s vama i zato hvala ti, Zagrebe - rekao je Saša Lošić Loša na početku.

Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Pioniri ex-jugoslavenskog rocka - Saša Lošić Loša, Mladen Pavičić Pava te Samir i Admir Ćeremida okupili su se i uštimali svoje instrumente nakon duge pauze. Da je interes jednak kao i prije nekoliko desetljeća, govori činjenica da je koncert u zagrebačkoj Areni bio rasprodan mjesecima. Bend Velahavle nastupio je prije samog vrhunca večeri, a u šali su dodali da je publici svaka njihova pjesma 'nova', iako su na sceni od 1998. godine. No, tako su zapravo dali omaž početcima Plavog orkestra koji je krenuo kao predgrupa afirmiranijim izvođačima.

Zagreb: Koncert Plavog Orekstra u Areni | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Publika je s nestrpljenjem dočekala trenutak kada su se svjetla ugasila, a poznati zvuci početnih akorda ispunili dvoranu. Od prvih taktova pa do posljednjih ovacija, večer je bila ispunjena euforijom, emocijama i nezaboravnim uspomenama.

Zagreb: Koncert Plavog Orekstra u Areni | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Oni koji su se uz pjesme Plavog orkestra prvi put poljubili, ušli u vezu, plesali, sinoć su se sjetili na ona dobra stara vremena. No, ovaj put uz njih su bili i plodovi njihove ljubavi. Te nove generacije pokazale su da slušaju pjesme popularne grupe iako tada 'nisu bili u planu', kako se često u narodu kaže. Majke, očevi, sinovi i kćeri, ali i drugi partneri i prijatelji pjevali su zdušno 'Suadu', 'Bolje biti pijan nego star', 'Ako su to samo bile laži', 'Sava tiho teče' i druge.

Legendarna grupa put ka svojoj mega popularnosti krenula je upravo u Zagrebu, objavom prvog studijskog albuma 'Soldatski bal' 1985. godine. Ubrzo su zaludili i publiku, a mnogi su ih nazivali 'Beatlesima iza željezne zastave'.

Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Podsjetimo, tada je na zagrebačkoj Nami na tadašnjem Trgu Republike, danas Trgu bana Jelačića popucalo staklo izloga pod naletom ljudi dok su članovi Plavog orkestra snimali emisiju za zagrebačku televiziju, u Sarajevu su morali prekinuti potpisivanje zbog prisilnog zaustavljanja prometa, dok se u Beogradu skupilo nevjerojatnih 3000 obožavatelja gdje je već morala intervenirati interventna policija.

Iako su prošle godine otkad su dobili slavni nadimak i svirke su u međuvremenu utihnule, ljubav prema poznatoj četvorici nije gubila sjaj pa je ona doživjela svoj vrhunac na sinoćnjem koncertu. Mlado i staro pjevalo je uglas, ruke su većinu vremena bile u zraku ili oko bližnje osobe, a jednako su uživali oni na parteru kao i oni na gornjim tribinama jer je energija Plavog orkestra obišla cijelu Arenu nebrojeno puta tijekom večeri.

Zagreb: Koncert Plavog Orekstra u Areni | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Scenografija i produkcija dodatno su pojačali doživljaj, stvarajući vizualni spektakl koji je pratio emotivnu priču koncerta. Iako nije bilo vatre i konfeta, svjetlosni efekti, snažan zvuk i posebni trenuci kada je cijela dvorana bila obasjana svjetlima mobitela stvorili su nezaboravnu atmosferu.

Zagreb: Koncert Plavog Orekstra u Areni | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Poneki su nosili Lošin zaštitni znak - kapu, drugi su imali majice posvećene bendu, a neki su izradili transparente kojima su pokazali koliko vole slavnu grupu.

No, ovo druženje u Areni pokazalo je snagu glazbe. Ona nas hrani, povezuje, grije i ljubi. Brojni su zaboravili na svakodnevne probleme, svađicu koju su imali možda s boljom polovicom ili na umor nakon odrađene osmosatne smjene. Iako su posjetitelji bili iz različitih regija i generacija, u Areni su svi bili jedno. Tih dva sata vladalo je zajedništvo koje mnogima izaziva suze radosnice, žmarce nostalgije i neopisiv osjećaj sreće pomiješan s melankolijom. Sinoć se u Areni ljubio Istok i Zapad.

Zagreb: Koncert Plavog Orekstra u Areni | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za kraj, grupa je otpjevala 'Odlazim' koja je simbolično zatvorila devedesete u regiji. Pjesma jednostavnih, ali iznimno emotivnih stihova govori o kraju. O onom neizbježnom trenutku kada, unatoč svemu, ostavljamo sve iza sebe - i drage ljude i nezaboravne uspomene.

'Odlazim' je savršeni glazbeni ekvivalent zadnjeg pogleda kroz prozor vlaka dok odlaziš iz rodnog mjesta ili šetnje praznim ulicama nakon oproštaja koji i dalje boli. Podsjeća na mladost, nemir i onu iskrenu emotivnost koju Plavi orkestar tako dobro hvata u svojim pjesmama.

Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Iako su rekli da odlaze, srećom Plavi orkestar začinit će zagrebačko vrelo ljeto svojim open-air koncertom na Šalati 4. srpnja pod zvjezdanim nebom.