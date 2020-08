Brena s mužem na Hvaru: Bivši tenisač Boba je neprepoznatljiv

<p>Prvo je bila na Mljetu, zatim je posjetila Dubrovnik i Vis, a sada je 'skoknula' do Hvara, točnije u Vrbosku. <strong>Lepa Brena </strong>(59) definitivno zna kako uživati u Lijepoj Našoj.</p><p>Pjevačica sa suprugom<strong> Slobodanom 'Bobom' Živojinovićem</strong> (57) plovi Jadranom, a naš čitatelj 'ulovio' ih je u Vrboskoj dok su vezali luksuznu jahtu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Brena je bila zauzeta tipkanjem po mobitelu, a na sebi je imala zeleni badić. Stajling je upotpunila šeširom.</p><p>Za razliku od njegove žene, Boba se ne može baš pohvaliti vitkom linijom. Bivši tenisač se malo 'zaokružio', ali čini se da i on uživa više nego ikada.</p><p>No nisu slavni golupčići bili sami. Ugostili su pjevačicu <strong>Ninu Badrić </strong>(48) koja se s njima družila na jahti. I ona se šetala u zelenom izdanju, a lice je prekrila sunčanim naočalama.</p><p>A da su ove dvije glazbenice u dobrom odnosu, pokazale su nedavno fotografirajući se na Visu. </p><p>- Prisilan odmor... Kad ti život da limun, napravi limunadu - napisala je Brena u opis fotografije na kojoj pozira s Badrić.</p><p>Osim Hrvatske, supružnici su ovo ljeto posjetili Monako, Francusku, Italiju i Crnu Goru. Navodno su za ljetne radosti iskeširali pola milijuna eura, piše srpski<a href="https://www.kurir.rs/stars/3518621/lepa-brena-potrosila-pola-miliona-evra-na-letovanje-zivojinovici-uzivali-za-sve-pare-a-evo-sta-ih-je-najvise-kostalo"> Kurir. </a></p><p>- Zajedno su izlazili po najelitnijim restoranima, naručivali su najskuplja vina, jeli specijalitete. Često su u jednoj večeri potrošili 5000 eura. Znam da to nekima zvuči nevjerojatno, ali kad Živojinovići krenu piti i jest, ne brinu o novcu - komentirao je izvor blizak paru.</p><p>Inače, Brena će u svoju imovinsku karticu navodno dodati skupocjenu jahtu. <a href="https://www.kurir.rs/stars/3493485/plovidba-na-breni-zivojinovic-u-biznis-ulazu-500000-kupuju-jahtu-koju-ce-izdavati" target="_blank">Kurir</a> piše kako će ovo biti značajna investicija od koje će Živojinovići zarađivati novac. </p><p>Pjevačica je u dogovoru sa suprugom odlučila uložiti sredstva u taj posao i iznajmljivati jahtu za obilaske destinacija na moru, pojedinačno i za organizirane turističke izlete. Srpski mediji javljaju kako će za jahtu izdvojiti pola milijuna eura (oko 3.762.000 kuna).</p>