Lepa Brena za odmor s obitelji iskeširala više od 3 milijuna kn

Živojinovići su prvo obilazili Francusku i Italiju, a zatim su preko Hrvatske krenuli za Crnu Goru. Tamo su se zadržali samo jedan dan, pa su se vratili u Dubrovnik...

<p>Pjevačica <strong>Lepa Brena</strong> (59) i njezin suprug <strong>Slobodan Živojinović </strong>ovo su ljeto posjetili Monako, Francusku, Italiju, Hrvatsku i Crnu Goru. Nakon što su 6. srpnja privatnim avionom napustili Srbiju čak dva mjeseca uživali su u ljetnim radostima, a navodno su za to iskeširali pola milijuna eura, piše srpski<a href="https://www.kurir.rs/stars/3518621/lepa-brena-potrosila-pola-miliona-evra-na-letovanje-zivojinovici-uzivali-za-sve-pare-a-evo-sta-ih-je-najvise-kostalo"> Kurir. </a></p><p><strong>Pogledajte 24 pitanja s Lepom Brenom: </strong></p><p>Na odmoru im se pridružio sin <strong>Filip</strong> i supruga <strong>Aleksandra Prijović </strong>te sin<strong> Viktor</strong> sa svojom djevojkom. Svi su došli privatnim avionima. Samo let od Beograda od Nice došao je 8000 eura, oko 60 tisuća kuna. </p><p>- Zajedno su izlazili po najelitnijim restoranima, naručivali su najskuplja vina, jeli specijalitete. Često su u jednoj večeri potrošili 5000 eura. Znam da to nekima zvuči nevjerojatno, ali kad Živojinovići krenu piti i jest, ne brinu o novcu - komentirao je izvor blizak slavnoj obitelji. </p><p>Ipak, najviše novaca su potrošili na najam jahte kojom su krstarili Francuskom, Italijom i Hrvatskom. </p><p> </p><p>- Njihova jahta je trenutačno usidrena u Crnoj Gori, pa su u Monaku iznajmili jahtu "Salorenco", koja je dugačka 30 metara. Platili su je 240.000 eura. Morali su angažirati i skipera, kojeg mjesečno plaćaju 2.500 eura. Beba i Boba imaju dozvolu za upravljanje, ali ne žele upravljati jahtom cijelo vrijeme. Vezivanje u Monaku plaćali su 1.000 eura, dok u Hrvatskoj i Crnoj Gori dan u marini košta oko 200 eura. Kad god se žele usidriti u neku luku, moraju angažirati ronioce kako bi očistili jahtu od algi i provjerili je li plovilo oštećeno. I to plaćaju po 150-200 eura - otkriva izvor te dodaje da Živojinovići na jahti imaju i poslugu koja im sprema obroke dok su na pučini.</p><p>Živojinovići su prvo obilazili Francusku i Italiju, a zatim su preko Hrvatske krenuli za Crnu Goru. Tamo su se zadržali samo jedan dan, pa su se vratili u Dubrovnik. Trenutačno obilaze hrvatske otoke pa je tako pjevačica na društvenim mrežama objavila kako uživa u ljepotama Korčule i Orebića. </p><p>- Od agencije od koje su iznajmili jahtu, dobili su pun rezervoar goriva, međutim, to su potrošili prije nego što su krenuli za Crnu Goru. Do tamo su putovali tri dana, a gorivo ih je došlo 13.000 eura - rekao je izvor. </p>