Breza kroz interpretacije autora poput Arsena Dedića donosi koncertnu večer u Petom kupeu

Breza 26. svibnja u 20h u Petom kupeu donosi koncertnu večer kroz četiri cjeline – Susret, Ljubav, Gubitak i Svjetlo.

Kroz autorske pjesme i interpretacije autora poput Arsena Dedića, Kemala Montena, Damira Urbana, Jadranke Stojaković, Nicka Cavea, Princea i drugih, Breza gradi intimnu koncertnu večer prožetu osobnim pričama, snažnim emocijama i prepoznatljivim interpretacijama.

Na pozornici Brezu prate vrhunski glazbenici: Tomislav Parmać (klavir), Leopold Stašić (violina), Neven Šverko (violončelo) i Ellis Stopar (udaraljke), a posebni gosti večeri bit će kantautorica Lea Dekleva, saksofonist Drago Jakovčević i književnik Denis Vidović.

Breza Paić zagrebačka je vokalna umjetnica i arhitektica koja je nakon višegodišnjeg rada u arhitekturi svoj umjetnički put nastavila kroz glazbu i autorski koncertni izraz.

Glazba koju izvodi kreće se širokom lepezom žanrova - pop, etno, jazz, blues, šansone i dr., a obzirom na to da gotovo cijeli život pjeva i vodi crkvene zborove, duhovna glazba je ona koja ju je oblikovala i zauzela posebno mjesto. Već duži niz godina voditeljica je zbora Beatus u župi Svete Obitelji.

Svoj prvi singl "Među nama" izdala je 2024. godine, a kao jedan od važnijih nastupa izdvaja nastup na američkom nosaču zrakoplova USS Gerald R.Ford u Splitu 2023. te nastup sa Zagrebačkom filharmonijom pod ravnanjem Alana Bjelinskog u KC Vatroslava Lisinskog 2025. godine, u sklopu projekta Orpheus.