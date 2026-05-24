Obavijesti

Show

Komentari 0
ČETIRI CJELINE

Breza kroz interpretacije autora poput Arsena Dedića donosi koncertnu večer u Petom kupeu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Breza kroz interpretacije autora poput Arsena Dedića donosi koncertnu večer u Petom kupeu
5
Foto: JURICA_CVITANIC

Breza Paić zagrebačka je vokalna umjetnica i arhitektica koja je nakon višegodišnjeg rada u arhitekturi svoj umjetnički put nastavila kroz glazbu i autorski koncertni izraz

Admiral

Breza 26. svibnja u 20h u Petom kupeu donosi koncertnu večer kroz četiri cjeline – Susret, Ljubav, Gubitak i Svjetlo.

Kroz autorske pjesme i interpretacije autora poput Arsena Dedića, Kemala Montena, Damira Urbana, Jadranke Stojaković, Nicka Cavea, Princea i drugih, Breza gradi intimnu koncertnu večer prožetu osobnim pričama, snažnim emocijama i prepoznatljivim interpretacijama.

Na pozornici Brezu prate vrhunski glazbenici: Tomislav Parmać (klavir), Leopold Stašić (violina), Neven Šverko (violončelo) i Ellis Stopar (udaraljke), a posebni gosti večeri bit će kantautorica Lea Dekleva, saksofonist Drago Jakovčević i književnik Denis Vidović.

Breza Paić zagrebačka je vokalna umjetnica i arhitektica koja je nakon višegodišnjeg rada u arhitekturi svoj umjetnički put nastavila kroz glazbu i autorski koncertni izraz.

Foto: PROMO

Glazba koju izvodi kreće se širokom lepezom žanrova - pop, etno, jazz, blues, šansone i dr., a obzirom na to da gotovo cijeli život pjeva i vodi crkvene zborove, duhovna glazba je ona koja ju je oblikovala i zauzela posebno mjesto. Već duži niz godina voditeljica je zbora Beatus u župi Svete Obitelji.

Foto: JURICA_CVITANIC

Svoj prvi singl "Među nama" izdala je 2024. godine, a kao jedan od važnijih nastupa izdvaja nastup na američkom nosaču zrakoplova USS Gerald R.Ford u Splitu 2023. te nastup sa Zagrebačkom filharmonijom pod ravnanjem Alana Bjelinskog u KC Vatroslava Lisinskog 2025. godine, u sklopu projekta Orpheus.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sve joj se vidi! Bella u Cannesu pokazivala grudi, a na jahti je u mini tangicama otkrila guzu
NIŠTA NE PREPUŠTA MAŠTI

Sve joj se vidi! Bella u Cannesu pokazivala grudi, a na jahti je u mini tangicama otkrila guzu

Manekenka Bella Hadid je uživala na jahti u Francuskoj nakon što je zablistala na crvenom tepihu u Cannesu. Tamo je pokazala duboki dekolte, a na jahti je nosila minijaturne tangice i 'lovila' boju
Imaju više od 50, a posramile bi mlađe kolegice: Slavne dame koje izgledaju bolje nego ikad
STARE KAO VINO

Imaju više od 50, a posramile bi mlađe kolegice: Slavne dame koje izgledaju bolje nego ikad

Heidi Klum oduševila je na crvenom tepihu u Cannesu, a prisjetili smo se i ostalih zvijezda za koje su godine samo broj. Neke od njih starije su i od 60, a obaraju izgledom
FOTO Dekolte, obline i haljina s perjem: Tanja Savić je 'zapalila' obožavatelje u Zagrebu
NASTUPILA U ARENI ZAGREB

FOTO Dekolte, obline i haljina s perjem: Tanja Savić je 'zapalila' obožavatelje u Zagrebu

Tanja Savić održala je koncert u zagrebačkoj Areni. Pjevala je svoje stare i nove hitove. Publiku je oduševila odjevnom kombinacijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026