Obavijesti

Show

Komentari 0
Glumac hrvatsko-talijanskih korijena

Brico iz 'Divljih pčela' nesuđeni je inženjer, a način na koji je dobio prvu ulogu je zanimljiv!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Brico iz 'Divljih pčela' nesuđeni je inženjer, a način na koji je dobio prvu ulogu je zanimljiv!
5
Foto: Tom Dubravec

Brico sa svojim britkim komentarima uvelike oblikuje život u Vrilu i pravi je kroničar događanja, sa gostioničarom Veljkom i don Jerom. Ulogu brice Željka igra Antonio Scarpa

Otac i sin Vukas otišli su u lov, a kasnije su i iskreno razgovarali. Ante je jasan - ne želi da njegov sin pati, no Nikola je prilično skeptičan prema očevim riječima. Sve padne u vodu kada se u lovu dogodi nemili događaj! U pomoć Anti Vukasu stiže pomoć koju je najmanje očekivao! Za to vrijeme, Rajka i Ranko provode vrijeme u šetnji i fotografiranju, a general Badurina postaje sve otvoreniji u svojim simpatijama prema prekrasnoj Rajki.

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov obeća Katarini da će ostaviti Teodoru
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov obeća Katarini da će ostaviti Teodoru

Promućurni brico sumnjičav je oko slučaja otuđenih spornih slika iz njegovog salona pa provocira Domazeta. Brico sa svojim britkim komentarima uvelike oblikuje život u Vrilu i pravi je kroničar događanja, sa gostioničarom Veljkom i don Jerom. Ulogu brice Željka igra sjajni Antonio Scarpa.

Glumac hrvatsko-talijanskih korijena ovih je dana proslavio 35. rođendan, a u svom životopisu ima niz zapaženih domaćih i inozemnih suradnji. Nesuđeni inženjer brodogradnje otkrio je kako se našao u svijetu drame, u kojem pliva kao riba u vodi!

- Jako sam sretan što igram jednog takvog veselog i šarenog lika poput brice, koji sa svojom dozom humora pokušava olakšati napetosti i dramu u selu. Nema dlake na jeziku, poznaje sve mještane i svi znaju njega te često pokreće komičnu dinamiku i situaciju koja je zabavna za gledatelje! To je svakako tražena reakcija i jako me raduje ako gledatelji uživaju gledajući 'Divlje pčele' - otkriva
Scarpa.

Zagreb, 22.11.2025 - Glumci RTL tv serije Divlje pcele
Foto: Tom Dubravec

Zahvalan je, dodaje, na svakoj lijepoj riječi i pohvali, a pozitivni komentari svakako su benzin koji motivira cijelu ekipu serije. Antonio Scarpa iza sebe ima niz domaćih, ali i inozemnih produkcija - u Italiji, ali i diljem svijeta.

- Imao sam veliku sreću surađivati s različitim domaćim i stranim produkcijama pa sam dobio priliku upoznati velike profesionalce, umjetnike, čak i idole zbog kojih sam se počeo i baviti glumom. Predivno je to da radeći ovaj posao imam prilike otići i posjetiti neka
mjesta koja inače nikad ne bih vidio i upoznao - zaključio je Antonio.

Zagreb, 22.11.2025 - Glumci RTL tv serije Divlje pcele
Foto: Tom Dubravec

U svijetu umjetnosti Scarpa je završio slučajno. Nakon što je završio srednju školu u Poreču, Antonio se otisnuo na studij brodogradnje u Trstu. Nikad ga nije završio, kaže, jer se na preporuku prijatelja prijavio na casting za jedan talijanski film u kojem su tražili glumca koji zna hrvatski.

- Tada sam malo riskirao i rekao da sam profesionalni glumac. Rizik se isplatio jer sam dobio ulogu i tako započeo glumačku karijeru. Kada se osvrnem i gledam na put koji sam prošao, mislim da je sve dobro ispalo i da sam manje štete napravio tada nego da sam kasnije lagao da sam inženjer brodogradnje - kroz smijeh pripovijeda Scarpa.

Zagreb, 22.11.2025 - Glumci RTL tv serije Divlje pcele
Foto: Tom Dubravec

Glumačkog talenta ima otkad zna za sebe - oduvijek je obožavao imitirati, zabavljati društvo i nikada nije imao problema biti u centru pozornosti.

- Motivacija su mi svi koji vjeruju u mene, meni bliski ljudi, moja obitelj, agentice i publika. Velika je sreća u tome što sam otpočetka dobio, a i danas dobivam puno povjerenje od redatelja i casting direktora koji u meni vide potencijal iako možda nikad nisu sa mnom surađivali - otkriva glumac.

Zagreb, 22.11.2025 - Glumci RTL tv serije Divlje pcele
Foto: Tom Dubravec

Na setu 'Divljih pčela' atmosfera je besprijekorna, kaže, i beskrajno uživa ispred i izvan kamere.

- Najljepše je što si često pomažemo, učimo jedni od drugih pa tako zajedno rastemo kao profesionalci, a pogotovo kao ljudi, što je iskreno po meni jedna od najvećih ljepota ovog posla, ali i života. Igrajući bricu Željka, lika koji je često u kavani, brijačnici i po tuđim kućama, imam prilike dijeliti scenu s cijelom postavom i to je predivno. Beskrajno sam zahvalan i čast mi je biti dio ove produkcije - zaključio je Antonio Scarpa.

Zagreb, 22.11.2025 - Glumci RTL tv serije Divlje pcele
Foto: Tom Dubravec

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka
PROŠLO VIŠE OD 20 GODINA

FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka

Serija je počela s prikazivanjem 2004. godine. Trajala je osam sezona, a glavne uloge pripale su: Teri Hatcher (Susan), Marcia Cross (Bree), Eva Longoria (Gabrielle) i Felicity Huffman (Lynette)
FOTO Jao, Žanamari! Pokazala crne tangice u čipkastoj haljini
SVE JOJ STOJI

FOTO Jao, Žanamari! Pokazala crne tangice u čipkastoj haljini

Naša pjevačica Žanamari Lalić novim je videom na Instagramu malo toga ostavila mašti. U crnoj poluprozirnoj čipkastoj haljini pokazala je sve svoje atribute, a crne tangice posebno su došle do izražaja
Ovo su nastupi koji su zaslužili ući u finale Supertalenta
nakon prvog polufinala

Ovo su nastupi koji su zaslužili ući u finale Supertalenta

U subotu navečer saznali smo prvih četvero natjecatelja showa Supertalent koji su izborili svoje mjesto u velikom finalu koje će biti uživo 21. prosinca u zagrebačkoj Areni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025