Bridges kaže da ga korona koju je dobio nakon kemoterapije uništila: 'Bio sam blizu smrti'

Glumca Jeffa Bridgesa (71) nakon borbe s rakom, koji je sada u remisiji, prošle godine je prebolio i koronu, a sad je opet progovorio o svom zdravstvenom stanju.

- Što se tiče raka stvari dobro stoje, bolest je u remisiji. Ali covid... Prošao sam kemoterapiju zbog raka i to mi je uništilo cijeli imunološki sustav, a onda sam još dobio i covid-19. To me uništilo. Bio sam prilično blizu smrti. Liječnici su mi stalno govorili: 'Jeffe, moraš se boriti. Ne boriš se' - rekao je glumac u intervjuu za Entertainment Tonight uoči premijere nove serije 'The Old Man'.

Podsjećamo, glumac je krajem 2020. obrijao bradu i svoju prepoznatljivu dugu kosu, koju bi izgubio tijekom kemoterapije.

Od kad je obolio, glumac si je nabavio psića i proslavio 71. rođendan. Iako ima tešku dijagnozu, Jeff je optimističan i svojim je obožavateljima obećao da će im javljati svoje stanje, što i čini na svojoj službenoj stranici.

