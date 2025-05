Bridget Jones je ponovno sama? 'Dečko joj ima previše problema s financijama, žive odvojeno...'

Glumica Renée Zellweger, najpoznatija po ulozi Bridget Jones, i britanski TV voditelj Ant Anstead navodno su prekinuli nakon četiri godine veze zbog njegovih financijskih problema.

Ant se dugo sukobljavao sa svojom bivšom suprugom Christinom Haack oko skrbništva nad njihovim sinom Hudsonom, a te sudske bitke bile su vrlo skupe i stresne. Dovele su ga do bankrota, nekoliko tužbi...

- Renee i Ant bili su vrlo sretni zajedno, ali financijski pritisak postao je previše - rekao je izvor blizak paru, a prenosi DailyMail.

Foto: DICA, CHBA

Ant Anstead viđen je kako boravi u kući bogate, rastavljene žene u Kaliforniji, dok glumica snima seriju u New Yorku. Prema pisanju Daily Maila, viđen je kako dolazi i odlazi iz vile Jules French u Laguna Beachu, gdje navodno koristi gostinjski apartman. Njegov predstavnik naglasio je da je njihovo prijateljstvo platonsko i da su Renée i Ant još uvijek zajedno.

Izvor blizak Zellweger potvrdio je da su još u vezi, ali da ona ne želi da žive zajedno, pa Ant mora pronaći vlastiti smještaj.

Anstead i Christina Haack, zvijezda HGTV-a, razveli su se 2021. godine, nakon manje od dvije godine braka. Ant je u travnju 2022. podnio zahtjev za puno skrbništvo nad Hudsonom, tvrdeći da ga Christina koristi kako bi sebi povećala popularnost na društvenim mrežama. No čini se da su našli zajednički jezik u posljednjih nekoliko mjeseci.

- Trebalo nam je četiri i pol godine da dođemo do te točke, što je stvarno sramotno. A u tih pet godina bilo je vrlo teško. I to se promijenilo prije tri mjeseca - ispričao je prilikom gostovanja u njezinoj HGTV seriji 'The Flip Off'.

Renée Zellweger i Ant Anstead upoznali su se 2021. godine na snimanju njegove emisije 'Celebrity IOU Joyride', a vezu su započeli ubrzo nakon Ansteadova razvoda. Njihova veza postala je javna u ljeto 2021., a par se službeno pojavio zajedno na Instagramu i nekoliko događanja.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell