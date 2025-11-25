Ponovno hospitalizirali Brigitte Bardot (91) nekoliko tjedana nakon 'manje' operacije

Francuska filmska legenda Brigitte Bardot (91), provela je gotovo tri tjedna u privatnoj klinici Saint-Jean u Tulonu nakon što je hospitalizirana zbog, kako navode francuski mediji, “ozbiljne bolesti”, javlja Daily Mail.

Tijekom ranijeg boravka u bolnici bila je podvrgnuta operativnom zahvatu, čiji detalji nisu objavljeni, ali je iz njezina ureda potvrđeno da je riječ o manjem zahvatu te da je operacija prošla “posebno dobro”. Ipak, pojedini izvori navode kako je njezino zdravstveno stanje u danima nakon operacije ocijenjeno “zabrinjavajućim”, što je izazvalo dodatnu pažnju javnosti.

Foto: JLP

Nakon završetka liječenja Brigitte je otpuštena iz bolnice i vratila se u svoj dom u Saint-Tropezu, gdje se oporavlja uz liječnički nadzor. U priopćenju koje je njezin ured dostavio francuskoj agenciji AFP zamolila je javnost i medije da poštuju njezinu privatnost dok prolazi kroz razdoblje oporavka. Iako nisu objavljeni detalji o prirodi bolesti, izvještaji naglašavaju da medicinski tim prati njezino stanje s posebnim oprezom, uzimajući u obzir njezinu visoku životnu dob.

Tijekom njezine hospitalizacije društvenim mrežama proširile su se lažne vijesti o njezinoj smrti. Navodi su krenuli od objave jednog influencera, u kojoj se tvrdilo kako je Bardot preminula te da se navodno već naručio i lijes. Te su glasine izazvale veliku zabrinutost, ali Bardot se ubrzo oglasila na platformi X (bivšem Twitteru), gdje je oštro demantirala takve tvrdnje napisavši da je dobro, živa i da “nema namjeru odlaziti”. Njezina izjava brzo je zaustavila širenje dezinformacija i vratila fokus na stvarne okolnosti njezina zdravstvenog stanja.

Ovo nije prvi put da se Brigitte suočava sa zdravstvenim poteškoćama. U srpnju 2023. također je hitno prevezena u bolnicu nakon što je imala poteškoće s disanjem uslijed iznimno visokih temperatura koje su pogodile jug Francuske. S obzirom na ranije zdravstvene probleme i sadašnju situaciju, javnost i obožavatelji izrazili su zabrinutost, no potvrđeno je da se Bardot trenutačno oporavlja u stabilnim uvjetima.

Brigitte Bardot ostaje jedna od najpoznatijih ikona francuske kinematografije 20. stoljeća. Svjetsku slavu stekla je 1950-ih i 1960-ih zahvaljujući ulogama koje su je učinile simbolom jedne filmske ere. Godine 1973. povukla se iz glumačke karijere i posvetila zaštiti životinja, osnivši vlastitu zakladu koja i danas djeluje. Njezina nedavna poruka javnosti pokazuje da, unatoč ozbiljnim zdravstvenim izazovima, Bardot zadržava karakterističnu snagu i borbeni duh.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija