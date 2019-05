Britanci se klade: Beba će se zvati Albert po uzoru na djeda

Vojvotkinja Meghan Markle (37) jučer je rodila dječaka u 5:26 sati 6. svibnja, potvrdila je kraljevska obitelj na svom profilu na društvenoj mreži. Dječak je težak 3,200 grama.

- To je bilo najnevjerojatnije iskustvo koje bih ikada mogao zamisliti. Kako žene rade to što rade, nemoguće je shvatiti. Oboje smo apsolutno oduševljeni i zahvalni svima na podršci. Bilo je nevjerojatno i željeli smo to podijeliti s vama - izjavio je princ Harry (34) te dodao kako još uvijek ne znaju kako će se sin zvati.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prema britanskim kladionicama najviše Engleza kladilo se na ime Albert kojemu je koeficijent 1,33, zatim je na redu Arthur s koeficijentom 2,55, a tek onda slijede Alexander, James, Phillip, Louis, Henry, Frederick, Thomas i Edward.

Odnosno, najveći dobitak na uloženi novac čeka vas ukoliko uplatite na imena Thomas i Edward kojima je koeficijent 20.

Foto: Paul Edwards/Press Association/PIXSELL

Ime Albert još od posljednje trudnoće Kate Middleton (37) dobro kotira na britanskim kladionicama te je popularno ime u britanskoj kraljevskoj obitelji. Razlog tome je što od braka kraljice Viktorije i princa Alberta 1840. godine, navedeno ime se pojavilo u gotovoj svakoj generaciji obitelji.

Također, Albert u prijevodu znači 'plemenit', a ukoliko Meghan i Harry tako nazovu sina, odali bi počast kraljičinom pokojnom ocu Albertu 'Bertieju' Fredericku Arthuru Georgeu.

