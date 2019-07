Britanka Lashana Lynch novi je agent 007, Bond je na Jamajci

Otkako je glumac Daniel Craig (51) potvrdio da će glumiti Jamesa Bonda, raspravljalo se treba li sljedeći agent 007 biti žena ili glumac crne rase. Daily Mail je saznao da je u pitanju oboje.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Jednu od glavnih uloga je dobila Lashana Lynch (31) koja će biti agentica 007 dok umirovljeni James Bond odmara na Jamajci.

- Bond je još uvijek Bond, ali je kao 007 zamijenjen sa zapanjujućom ženom. Bonda seksualno privlači nova agentica 007 i pokušava ju zavesti, ali je zbunjen jer na njoj ne rade njegovi trikovi nego samo koluta očima i nije zainteresirana za njega. Barem ne na početku - rekao je izvor sa seta za strane medije.

- U sceni na početku filma M kaže 'uđi 007' i tad uđe Lashana - izvor je otkrio detalje.

Foto: GILBERT BELLAMY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U novom filmu 'Bondove djevojke' preimenovane su u 'Bondove žene', a puno se pričalo o tome je li sad Bond relevantan pogotovo zbog svog pristupa prema ženama.

- Mislim da je to s*anje. Apsolutno je relevantan. Franšiza je samo trebala 'odrasti'. Treba se razvijati i bitno je da film tretira žene na dostojan način. On ne mora. On treba ostati vjeran svom karakteru - kaže izvor.