Britanska starleta svoje grudi je operirala sedamnaest puta, a očajna majka je moli da stane

Britanska starleta i bivša reality zvijezda Katie Price (43) poznata je po svojih grudima, koje je operirala čak 17 puta, a sada se oglasila njezina majka Amy (70) i operacije svoje kćeri nazvala ovisnošću, kako piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Većina ljudi kada ima loš dan ili period promijeni boju laka za nokte ili frizuru, ali ne i Katie. Ona promijeni oblik svojeg tijela - rekla je Amy.

Foto: RYMI, DIVA

Amy je o borbama svoje kćeri progovorila u knjizi 'The Last Word' te je objasnila da se Katie ne podvrgava operacijama da bi privukla muškarce, već da je to jedini način na koji se osjeća kao da ima kontrolu nad svojim tijelom.

- Molila sam ju da prestane - priznala je.

Katie je prvu operaciju grudi napravila s 21 godinom, a procjenjuje se da je na plastičnu kirurgiju potrošila ukupno 130.000 funti, kako se jednom pisalo u stranim medijima.

Foto: YouTube

- Neke stvari koje je napravila na sebi ne samo da su apsurdne, nego su i opasne. Najviše me zaboljelo kada je operirala svoje prekrasno lice - rekla je shrvana majka.

Foto: Instagram

Prisjetimo se, Katie je tešku traumu proživjela 2018. kada ju je grupa muškaraca u Južnoafričkoj Republici otela i seksualno zlostavljala. Nakon toga se dugo borila s depresijom o čemu je također progovorila i njena majka Amy.

- Nakon toga je njezino mentalno zdravlje postajalo sve gore - rekla je Katiena majka svojedobno.