Britanski glumac čeka dijete s dvostruko mlađom partnericom

Glumac Michael Sheen (51) iščekuje prinovu sa svojom 25 godina mlađom djevojkom, švedskom glumicom Annom Lundberg (26) s kojom je obznanio vezu u svibnju ove godine.

Foto: Instagram

- Jako sam sretan što mogu sa svima vama podijeliti da moja draga Anna i ja očekujemo malog anđela. (Samo da bude sve jasno - očekujemo dijete) - napisao je Sheen na Twitteru i usput se našalio.

Very happy to let everyone know that my partner Anna and I are expecting a little angel of our own. (Just to be clear - we’re having a baby!) #nottheantichrist 🇸🇪🧝🏻‍♀️👶😇🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿