Britanski krimić 'Strike' drži gledatelje prikovanima, a iza serijala stoji poznato ime

Ljubitelji kriminalističkih serija trenutačno na HRT-u mogu pratiti britansku seriju 'Strike', napetu ekranizaciju romana o privatnom istražitelju Cormoranu Strikeu. Serija je poznata po mračnim i složenim slučajevima, specifičnom britanskom ugođaju, ali i odnosu glavnih likova koji se kroz priče postupno razvija.

Iza cijelog serijala krije se jedno vrlo poznato ime. Naime, romane prema kojima je serija snimljena napisala je J. K. Rowling, autorica serijala o Harryju Potteru, no kriminalističke knjige objavila je pod pseudonimom Robert Galbraith.

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Cormoran Strike nije tipični televizijski detektiv. Bivši je vojni policajac i ratni veteran koji je u Afganistanu teško ozlijeđen te je izgubio donji dio desne noge nakon eksplozije. Nakon povratka iz rata pokreće vlastitu privatnu detektivsku agenciju u Londonu. Iako nema raskošan ured ni velike resurse, Strike se oslanja na iskustvo, intuiciju i sposobnost da primijeti detalje koje drugi često zanemare. Njegovi klijenti najčešće dolaze s problemima koje policija nije uspjela riješiti, a istrage ga vode među bogate i slavne, ali i u puno mračnije dijelove londonskog društva.

Strikea glumi Tom Burke, koji je liku dao pomalo grub, zatvoren i ciničan karakter, ali i pokazao njegovu ranjiviju stranu.

Robin mu nije samo pomoćnica

Jedan od najzanimljivijih elemenata serije nije samo kriminalistička radnja, nego odnos Strikea i Robin Ellacott, koju glumi Holliday Grainger.

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Robin na početku dolazi raditi kao Strikeova privremena tajnica, no vrlo brzo postaje njegova važna suradnica. Pokazuje se sposobnom istražiteljicom i pouzdanom partnericom u istragama, a njihovo profesionalno partnerstvo s vremenom prerasta u jedan od središnjih odnosa cijele serije. Između njih postoji očita bliskost, ali i stalna napetost. Zato gledatelji, osim odgovora na pitanje tko je počinitelj, žele znati i hoće li njihova bliskost ikada prerasti granice poslovnog partnerstva.

Sve je počelo smrću slavne manekenke

Prva televizijska priča temelji se na romanu 'The Cuckoo's Calling'. Strike tada istražuje smrt poznate manekenke Lule Landry, koja je pronađena mrtva nakon pada s balkona.

Policija slučaj smatra samoubojstvom, no Lulin brat ne vjeruje u takvo objašnjenje i angažira Strikea da otkrije što se zaista dogodilo.

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Iako svaki nastavak donosi novi slučaj, serija nije klasičan krimić u kojem se sve vrti oko policijskih akcija, potjera i forenzike. Naglasak je na razgovorima, ispitivanju svjedoka, promatranju ljudi i povezivanju naizgled nevažnih detalja.

Upravo zbog toga 'Strike' više podsjeća na klasične britanske detektivske priče nego na moderne kriminalističke serije prepune akcije.

Rowling je pod pseudonimom

Kada je 2013. objavljen prvi roman o Cormoranu Strikeu, autor je naveden kao Robert Galbraith. Identitet autora u početku nije bio javno poznat, no ubrzo se otkrilo da iza pseudonima zapravo stoji J. K. Rowling.

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Rowling je tako nakon golemog uspjeha Harryja Pottera zakoračila u potpuno drugačiji književni žanr. Umjesto čarobnjaka, čarobnih štapića i Hogwartsa, stvorila je svijet londonskih ulica, privatnih istraga, ubojstava i složenih međuljudskih odnosa. Iako je riječ o potpuno drugačijem tipu priče, i u serijalu o Strikeu pokazuje sklonost prema detaljno razrađenim likovima, tajnama i postupnom otkrivanju informacija.

Popularnost 'Strikea'

Jedan od razloga je upravo spoj klasične detektivske priče i modernog Londona. Slučajevi su dovoljno složeni da gledatelj može pokušavati sam otkriti počinitelja, dok paralelno prati privatne probleme glavnih likova.

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Posebno je važan Strikeov karakter. On nije nepogrešivi junak, ima vlastite probleme i mane, a njegova ratna prošlost i fizička ozljeda nisu samo detalji iz biografije, nego važan dio njegova života i načina na koji funkcionira.

S druge strane, Robin postupno dobiva sve važniju ulogu, pa se njihov odnos razvija usporedno s kriminalističkim pričama. Upravo kombinacija istrage i osobne priče daje seriji dodatnu dimenziju.

Stiže i sedma priča

'Strike' je dosad ekranizirao šest priča iz književnog serijala, a u pripremi je i sedma, 'The Running Grave'. Tom Burke i Holliday Grainger vraćaju se u ulogama Cormorana Strikea i Robin Ellacott.

Nova priča donosi istragu povezanu s vjerskim kultom, a Robin će se tijekom slučaja morati infiltrirati u njegovu zajednicu.

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Za one koji vole britanske krimiće, sporije građenje napetosti, neobične detektivske dvojce i priče u kojima se do rješenja dolazi razgovorima i povezivanjem detalja, 'Strike' je upravo takva serija - mračna, atmosferična i dovoljno složena da gledatelja tjera da do samog kraja pokušava pogoditi što se zapravo dogodilo.

U nedjelju, 6. rujna, na Drugom programu od 21:40 prikazuje se prva i druga epizodu treće sezone serije 'Strike'.