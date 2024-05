Britanski producent tvrdi: 'Već godinama se može manipulirati rezultatima na Eurosongu...'

Britanski producent i komičar Richard Osman gostovao je u podcastu 'The Rest is Entertainment' gdje je komentirao ovogodišnji Eurosong. Kako tvrdi Richard, na Eurosongu se već godinama može manipulirati rezultatima.

- Godinama je raspored izvođenja potpuno nasumičan. Ako nastupate kasnije, šanse za pobjedu su puno, puno veće. Od 24 zemlje, mislim da je 17 prosječna početna pozicija pobjedničke zemlje - rekao je pa dodao:

- U posljednjih 20 godina samo tri pjesme koje su nastupale među prvih 10 su pobijedile, a nastupale su 9., 10. i 10. Mnogo ih je pobijedilo koje su nastupale 20. ili kasnije, uključujući ovogodišnju pobjednicu Švicarsku, koja je nastupala 21. po redu.

Švicarska pobjednik Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Osvrnuo se i na to što su producenti ove godine imali više utjecaja na redoslijed nastupa.

- Ostavili su Švicarsku, Hrvatsku i Francusku za kraj. Sve su bile veliki favoriti među publikom i rekle su EBU-u da bi voljele biti domaćin Eurosonga - istaknuo je.

Osman je u podcastu pohvalio i producenta ovogodišnjeg Eurosonga.

- Sudjelovanjem producenata u slaganju rasporeda dobivate kvalitetan redoslijed. Ovogodišnji producent, Šveđanin Christer Bjorkman, odlično je to izveo - Ukrajina je nastupala druga, Švicarska 21. Ukrajina nije mogla pobijediti, nitko tko je nastupao drugi nije pobijedio u povijesti natjecanja, a ona nije ni htjela biti domaćin. On je to znao.

Na začelje je postavio Hrvatsku, Švicarsku i Francusku, velike favorite. Zanimljivo, stavio je Izrael na 6. mjesto, što nije mjesto koje biste dali zemlji za koju želite da pobijedi ili joj želite dati pozornost. Ali redoslijed nastupa gotovo sigurno će odrediti rezultat. Vidjet ćete sljedeće godine. Ako pobijedite, a nastupali ste među prvih 10, napravili ste nešto nevjerojatno. Producenti sada imaju puno više kontrole po tom pitanju - ispričao je.

Malmo: Baby Lasagna na generalnoj probi uoči finalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/Pixsell