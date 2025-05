Britanski rock sastav Starsailor prvi put u Hrvatskoj ove jeseni

Britanski rock sastav Starsailor po prvi put dolazi u Hrvatsku. U sklopu turneje kojom obilježavaju 25 godina karijere, bend će nastupiti u zagrebačkoj Tvornici kulture u petak, 17. listopada 2025. godine. Ovo će biti njihov prvi koncert ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj regiji.

Koncert u Zagrebu donosi presjek karijere koji slavi 25 godina Starsailora – glazbenu večer ispunjenu njihovim najvećim hitovima, ali i novim pjesmama s hvaljenog albuma ‘’Where The Wild Things Grow’’ objavljenog prošle godine.

Foto: Dallas Records

Starsailor su se na sceni pojavili početkom 2000-ih i brzo osvojili publiku i kritiku snažnim emotivnim izričajem, iskrenim tekstovima i upečatljivim vokalom frontmena Jamesa Walsha. Njihovi prvi albumi ''Love Is Here'' i ''Silence Is Easy'' koji je producirao kultni producent Phil Spector, zasjeli su gotovo na sam vrh britanske ljestvice i iznjedrili hitove poput 'Good Souls', 'Alcoholic', 'Four To The Floor', 'Poor Misguided Fool', 'Lullaby' i 'Silence Is Easy', koji su ostali nezaobilazan dio britanskog indie rocka. Uspjeh im je donio svjetske turneje i nastupe sa legendama poput The Rolling Stonesa. Iduća dva albuma lansirala su su još nekoliko uspješnih singlova 'In the Crossfire' i 'Tell Me It's Not Over', nakon čega se bend odlučio za stanku u karijeri koja je potrajala do 2014., kada se vraćaju na scenu.

Njihov najnoviji album, ''Where The Wild Things Grow'' (2024), produciran od strane Ricka McNamare, gitariste grupe Embrace, sa kojim su već surađivali na petom albumu 'All This Life' (2017) pokazuje bend u punoj kreativnoj snazi. Album je pohvaljen zbog svoje glazbene kohezije i dubokih tekstova, kombinirajući klasične instrumente s modernim utjecajima. Kritičari su ga opisali kao "sonično kohezivno remek-djelo" koje potvrđuje evoluciju benda kao glazbenika i pripovjedača.

Foto: Dallas Records

Bend čine originalni članovi: James Walsh (vokal/gitara), James Stelfox (bas), Ben Byrne (bubnjevi) i Barry Westhead (klavijature). Njihova dugogodišnja suradnja i prijateljstvo osigurali su autentičnost i dosljednost u njihovom zvuku.

Walsh ističe: ''Željeli smo napraviti nešto posebno kako bismo obilježili 25 godina zajedno kao bend. Ne možemo dočekati doći u gradove u kojima su fanovi koji nas prate od početka karijere. Mislim da je naša publika sada prilično miješana, ali pretežno su to ljudi u 40-ima koji oživljavaju svoje studentske dane. Zaista uživam pružajući ljudima bijeg od svakodnevnog života, a zatim ih vraćajući u mladost. Ali primijetili smo na koncertima i veći broj ljudi u dvadesetima. Sjajno je to vidjeti jer želimo nastaviti i nadamo se stvarati glazbu koja inspirira različite generacije...''

Foto: Arsen-Acer

Ulaznice za zagrebački koncert Starsailora 17. listopada 2025. u Tvornici kulture dostupne su po cijeni od 35 eura u pretprodaji, odnosno 40 eura na dan koncerta za stajanje. Ulaznice za VIP galeriju iznose 55 eura u pretprodaji i 65 eura na dan koncerta.

Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim.

Ne propustite priliku doživjeti Starsailor uživo u Zagrebu i biti dio njihove glazbene povijesti!