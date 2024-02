Britanski rock sastav This Heat sutra nastupa u Klubu Močvara!

This Heat su bili jedan od najpoznatijih i najavangardnijih predstavnika britanske eksperimentalne post punk scene. S dva objavljena albuma -This Heat (1979.) i Deceit (1981.) dugoročno su utjecali na cijeli niz eksperimentalnom zvuku sklonih grupa koje su se pojavile nakon njih. Kao direktne utjecaje navodili su ih Sonic Youth, Radiohead, Swans, Black Dice, Stereolab, Black Midi i mnogi drugi. Nakon smrti Garetha Williamsa, Charles Bullen i Charles Hayward, preostali članovi This Heata, oživjeli su bend te u periodu od 2016. do 2019. uživo nastupali pod imenom This Is Not This Heat.





I tu počinje priča o Abstract Concrete. This Is Not This Heat su 2019. godine bili na američkoj turneji, a Charles Hayward, bubnjar, bio je oduševljen - jednako sviranjem, ali i prijemom na koji je kod publike nalazio njihov zvuk. Ali, nije želio svirati stare pjesme. Abstract Concrete nastao s namjerom sviranja jednake glazbe koja ga je inspirirala još u okruženju This Heata, ali sa suvremenim utjecajima te s novom generacijom glazbenika.

Ono što u startu ponosno ističu je da Abstract Concrete nije bend jednog poznatog člana nego kolektiv u kome svi članovi kreativno doprinose. Glazbeno su na tragu onoga što je Hayward radio još s This Heat, ali u okruženju novih i mlađih glazbenika, Abstract Concrete se jednako suvereno kreću i po teritoriju koga istražuju njihovi suvremenici Black Country, New Road i Black Midi. Glazbeno miješaju pop s avangardom, a sve prožeto potrebom za eksperimentiranjem koje često prelazi i u klasične drone obrasce. Od prvog koncerta, održanog krajem 2021. najavili su svoju misiju - istraživati neistraženo u glazbi.





Na nimalo jednostavno pitanje “što je Abstract Concrete?” Hayward je u nedavnom razgovoru za The Quietus objasnio: 'Postoji cijela jedna politika, poput idealne utopijske budućnosti u kojoj nema vlade, implicirana u slobodnoj kolektivnoj improvizaciji. Na neki način, Abstract Concrete je anarhistički pothvat. Predstavljam se kao lice kako bismo mogli upotrijebiti priču, jer imam 71 godinu i napravio sam sva ta čudna sra*a, da natjeram ljude da koriste svoje uši. Ali zapravo, kako se grupa bude razvijala, mislim da ćemo sve više zajedno raditi na tome'.

