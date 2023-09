Minimalistički rock duo Orange Dream dolazi u Močvaru: Album su snimili u podrumu stana

Orange Dream, jedinstveni minimalistic rock duo iz Valenciennesa, dolazi na pozornicu Močvare kako bi nas odveo na putovanje kroz njihov pomalo lud, ali fascinantan glazbeni svijet.

Foto: PROMO

Prilika da Orange Dream vidite na koncertu je poput sanjarenja, a njihova gotovo teatralna izvedba vas će obuzeti već od prvih nota.

Njihov prvi EP 'Inside The Wave', koji su objavili 2018., snimljen je u podrumu njihovog starog stana s dva simultana pojačala i udaraljkama, što dodatno naglašava njihovu kreativnost i autentičnost.

Orange Dream vješto miješa suvremeni rock s utjecajima sedamdesetih i melodijama Syda Barretta, Black Angelsa i Björk.

Foto: PROMO

Rezultat je eksplozivan koktel zvukova koji nas prožima strašću, a istovremeno otkriva slatke glazbene note koje ćete (ponovno) doživjeti uživo.

Njihove najnovije pjesme, poput 'What’s Happening Now?' i 'Need To Talk', objavljene su 2020. tijekom Crossroads Session-a na AERONEF-u u Lilleu, donoseći svježinu i inovaciju u svijet glazbe.

Foto: PROMO

Pripremite se za nezaboravan glazbeni spektakl!

Posjetite koncert Orange Dream koji će vas zasigurno odvesti na jedinstveno putovanje kroz njihov glazbeni san. U srijedu, 27. rujna, u Močvari s početkom u 21h!