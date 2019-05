Britanski talent show proglasio je krivog finalista i sve šokirao

Gledatelje britanskog Supertalenta razljutila je još jedna pogreška u showu. U emisiji koja se odvijala u srijedu navečer voditelji su birali tko će od troje večernjih finalista zauzeti i konačno mjesto u finalu. Borba se odvijala između komičarke Siobhan Phillips, iluzionista Matta Stirlinga te grupe iluzionista 4MG.

4MG prošao je u finale, a o sudbini Siobhan i Matta odlučivala je publika. Konfuzija je nastala nakon što je u studiju proglašeno kako je prošla komičarka, a grafika finalista prikazivala je cijelo vrijeme Matta.

Thought the lady comedienne got through last night? Even though I’d defo prefer it to be Matt Stirling!! 👏🏼👏🏼 #BGTSemiFinal #BGT #MattStirling #Magic #stuntman #BGTFinal pic.twitter.com/F2b5ldKJbh