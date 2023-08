Britney nakon raspada braka objavila golišavu snimku: U toplesu se valjala po krevetu

Samo par dana nakon objave o razvodu braka, pjevačica Britney Spears (41) podijelila je na svom Instagram profilu, kojeg prati preko 42 milijuna ljudi, video gdje iz kreveta pozira u toplesu.

Tijelo je djelomično prekrila plahtom, a preko isječka je svirala pjesma Annie Lennox 'I Put A Spell On You', brzo je skupila preko 317 tisuća lajkova, no komentare je isključila.

Pjevačica je i ranije objavljivala videozapise u kojima pleše u svojoj kući, kao i senzualne fotografije s plaže, a potvrdila je i da se nakon razvoda, unatoč svemu, osjeća dobro.

Pjevačica i glumac i trener Sam Asghari (29) potvrdili su u srijedu da se razvode nakon 14 mjeseci braka i 6 godina veze, ali se čini da Spears ne tuguje previše. Ranije ovaj tjedan podijelila je videozapise gdje pleše i zabavlja se s prijateljima i poručila da se nikoga ne tiče razlog njihovog prekida.

Zahvalila se na porukama podrške i rekla da je predugo bila jaka i da, iako joj se život na društvenim mrežama čini savršenim, to je daleko od stvarnosti.

Foto: Instagram

- Nakon šest godina ljubavi i predanosti jedno drugome moja supruga i ja smo odlučili završiti naše zajedničko putovanje. Držat ćemo se ljubavi i poštovanja koje imamo jedno prema drugom i želim joj sve najbolje. Sranja se događaju -podijelio je i uskoro njen bivši suprug.

Par se upoznao na snimanju spota za 'Slumber Party' 2016., a vjenčali su se u lipnju prošle godine u Los Angelesu. On je više puta rekao kako ne može kontrolirati ni Britney, ni njihov brak, a kako navodi TMZ, optužio ju je za fizičko zlostavljanje i prevaru sa zaposlenikom. Prema predbračnom ugovoru, Sam bi za svake dvije godine braka dobio milijun dolara, ali se čini da će ovako ostati 'praznih ruku'.